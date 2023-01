15 praktycznych gadżetów z AliExpress za mniej niż 15 zł

Tania elektronika prosto Chin.

Nagłe zamknięcie Shopee Polska to spore zaskoczenie, ale miłośnicy okazji zakupowych i tanich gadżetów z Chin wciąż mogą korzystać z zasobów AliExpress.Shopee nie udało się wygryźć z Polski AliExpress i to właśnie na tej platformie nasi rodacy wciąż najchętniej kupują tanią elektronikę. Sprawdźmy zatem, czy wciąż można znaleźć tam niedrogie gadżety w cenie około 15 zł. Warto pamiętać, że azjatyccy sprzedawcy wciąż oferują darmową dostawę nawet dla produktów za kilka złotych.Urządzenie przeznaczone do komputerów stacjonarnych oraz laptopów. Niewielki odbiornik Wi-Fi 802.11n to wydatek na poziomie zaledwie ok. 11 złotych. Pozwoli odbierać Wi-Fi w standardzie 2,4 GHz. Odbiornik z obsługą 5 GHz są nieznacznie droższe.Idealne gadżet do komputerów, konsol, telewizorów i wszystkich urządzeń korzystających z USB. W ramach tej oferty znajdziesz przewody o różnej długości, w standardach USB 2.0 oraz szybszym USB 3.0.Za niespełna 12 zł można kupić pamięć przenośną o pojemności 4 GB. Owszem, jest to pendrive w standardzie USB 2.0, ale jako awaryny nośnik danych sprawdzi się znakomicie. W ofercie są inne kolory i pojemności (także szybsze pamięci USB 3.0).Jeżeli twój komputer lub inny sprzęt wspiera Ethernet, zdecydowanie warto podłączyć go do sieci za pomocą tego złącza. To gwarancja szybkiego i stabilnego połączenia bez zakłóceń. W ofercie marki UGREEN znajdziemy przewody o różnej długości, zarówno płaskie, jak i klasyczne. Cena za 1 metr zaczyna się od około 15 zł.Nie wiesz co robić z rękami w stresujących Cię sytuacjach? Lubisz bawić się czymś w dłoniach? Zdecydowanie polubisz tę kostkę, którą zawsze można mieć w kieszeni.Uniwersalny czytnik kart pamięci wspiera formaty SD/Micro SD TF. Adapter podłączysz do komputera za pomocą złącza USB 2.0, transfery nie są najszybsze, ale w tej cenie nie ma co narzekać.W wielu samochodach nie ma portów USB umożliwiających ładowanie smartfonów, a jeśli są już obecne, to mają fatalną moc wyjściową. Za około 13 złotych kupicie dobrze ocenianą ładowarkę samochodową wpinaną go gniazda 12 V, która wspiera Quick Charge 3.0 i ładuje maksymalnie dwa urządzenia, spośród których jedno ładowane będzie prądem o natężeniu 3.1 A.Przewodów USB-A do USB-C nigdy za wiele, zwłaszcza tych wysokiej jakości. Polecamy produkty marki Baseus, sprzedawane w dwóch wariantach kolorystycznych oraz kilku wersjach długościowych. Każdy z przewodów ma estetyczny oplot i wspiera szybkie ładowanie.Masz kabel USB-C, ale chcesz podpiąć go pod klasyczne USB-A? Nic trudnego z przejściówką Essager, która wspiera standard USB 3.0. W ofercie są też warianty z USB-C na USB-A.Składana i poręczna podstawka, którą można ustawić na biurku lub zabrać w podróż. Stojak jest składany więc nie zajmie dużo miejsca w torbie czy plecaku. 4 kolory do wyboru.Arcypraktyczny wieszak do użycia w praktycznie każdym samochodzie. Montowany do podpórki zagłówka z tyłu siedzenia kierowcy lub pasażera.Każdy kierowca lubi inny rodzaj uchwytu samochodowego. Jeśli poszukujesz takiego mocowanego do kratki nawiewu, to ten może być dobrą propozycją. W zestawie znajdziesz też płytkę magnetyczną przyklejaną do plecków smartfona.Fajny gadżet do kuchni. Termometr olejowy pozwoli zbadać temperaturę wewnątrz potraw, jak steki czy wypieki. Kochasz gotować? Warto wydać te 10 zł.Jak uporządkować splątane kable? Jednym z rozwiązań są opaski na rzep, a innym takie oto zapinki z elementem samoprzylepnym. Dzięki nim zaprowadzisz porządek na biurku, zanim oraz na podłodze. Kable upięte tymi spinkami prezentują się bardzo estetycznie.Wesoła ozdoba na deskę rozdzielczą w aucie, na biurko... no, gdzie tylko zechcesz.Jeśli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: