Karty graficzne AMD padają jak muchy. Uważaj na ten sterownik

Poważne awarie.

Czy faktycznie zawinił sterownik?

Kinda looks to me like the core of the card in the video cracked: pic.twitter.com/ieJ76E9LHl — Buildzoid (@Buildzoid1) January 10, 2023

Awarie AMD Radeon RTX 7900 XTX

Uszkodzony czip w jednej z kart graficznych AMD Radeon. | Źródło: KrisFixKrisFix twierdzi, że trafiło do niego około 61 martwych kart AMD Radeon z rodziny Navi 21, spośród których w 48 przypadkach doszło do uszkodzenia czipu. To niezwykle rzadka usterka, do której w tym przypadku prowadzą ekstremalnie wysokie temperatury. Takich urządzeń nie da się naprawić bez "przeszczepienia" czipu z innej karty, co jest zupełnie nieopłacalne. AMD nie sprzedaje procesorów graficznych jako części zamiennej.KrisFix rozmawiał ze swoimi klientami doszukał się pewnych podobieństw pomiędzy poszczególnymi przypadkami. Klienci grali w różne gry na różnych ustawieniach graficznych lub w ogóle nie grali, tylko oglądali filmy lub pracowali na komputerze. Wspólnym mianownikiem było to, że każdy z poszkodowanych używał najnowszego sterownika 22.11.2 WHQL.Nie da się tego jednoznacznie stwierdzić. Z pewnością nie jest to problem dotyczący wszystkich kart bez wyjątku, więc trzeba mieć najwyraźniej pecha do konkretnego egzemplarza, aby paść ofiarą usterki.Buildzoid z Indeed Hardware Overclocking na Twitterze zauważył, że gdyby winnym okazał się sterownik, nie byłaby to pierwsza taka wpadka AMD w historii.Jeśli masz kartę graficzną z serii Radeon RX 6000 od Radeona RX 6800 wzwyż, lepiej unikaj najnowszych sterowników. Lepiej dmuchać na zimne do momentu wyjaśnienia sytuacji. Jeżeli zainstalowałeś już najnowsze sterowniki AMD , pilnuj temperatur pracy podzespołów. Możesz wykorzystać do tego darmową aplikację HWiNFO64 Podobny problem z wysokimi temperaturami działania dotyczy najnowszych kart AMD Radeon RX 7900 XTX. Tutaj winnym wydaje się źle wykonana komora parowa układu chłodzenia. Według doniesień znajduje się w niej zbyt mało płynu.Użytkownicy piszą w sieci o temperaturze sięgającej nawet 110 stopni Celsjusza i ogromnym throttlingu obniżającym wydajność konstrukcji nawet o 20 procent. AMD w tym wypadku oferuje poszkodowanym nowe karty, jednak ze względu na relatywnie niewielką dostępność kart, czas oczekiwania na zamiennik może wynosić nawet 2 tygodnie.W niedawnym wywiadzie Scott Herkelman z AMD powiedział, że problem dotyczy ograniczonej liczby kart. Podaje się, że wadliwych jest 10 na tysiąc kart, chociaż zazwyczaj współczynnik awaryjności jest mniejszy niż 1 na tysiąc urządzeń.Źródło: krisfix, Guru3D