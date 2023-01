Zbliża się globalna premiera potężnego Red Magic 8 Pro

Podano ma otrzymać zmienioną specyfikację.

Kiedy globalna premiera?

Specyfikacja potężnego smartfona dla graczy

W ubiegłym miesiącu w Chinach zadebiutowała rodzina flagowych smartfonów do gier Red Magic 8 Pro . Seria składa się z dwóch urządzeń – Red Magic 8 Pro i Red Magic 8 Pro+. Teraz marka ogłosiła pojawienie się jednego z nich na arenie międzynarodowej. Premiera już na dniach, a zatem warto sprawdzić, czym zaskoczy nas najnowszy gamingowy smartfon marki ZTE, tym bardziej że ma otrzymać zmodyfikowaną specyfikację.RedMagic 8 Pro firmy Nubia, jak na smartfon do gier przystało został wyposażony w najnowsze rozwiązania, w tym układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, obsługę sieci Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3 oraz najnowszy czytnik linii papilarnych umieszczony pod wyświetlaczem. Do tego jeszcze zawiera wiele funkcji, które definiują telefony do gier w ostatnich latach, w tym pojemny akumulator, obsługę szybkiego ładowania i efekty świetlne RGB.Nubia oficjalnie poinformowała, że ich najnowszy smartfon Red Magic 8 Pro zadebiutuje na arenie międzynarodowej już 16 stycznia tego roku. Co bardzo istotne, firma nie informuje, że wraz z premierą standardowego modelu otrzymamy także Red Magic 8 Pro+. Jest zatem wielce prawdopodobne, że zostaniemy pominięci i będziemy musieli zadowolić się tylko wersją podstawową.Podobno oficjalny zwiastun urządzenia potwierdza, że ​​globalny wariant Red Magic 8 Pro będzie wyposażony w szybkie ładowanie 65 W. Dla przypomnienia, chiński wariant tego samego urządzenia jest wyposażony w obsługę szybkiego ładowania 80 W. Energię dostarczy jednak akumulator o takiej samej pojemności, czyli 6000 mAh. Jeśli faktycznie tak będzie, to nie mamy pewności, czy marka zdecydowała się zmienić inne podzespoły w modelu przeznaczonym na rynek globalny.Wiemy natomiast, że sprzedaż ma wystartować pod koniec tego miesiąca, a dokładniej od 28 stycznia. Cena na ten moment nie są jeszcze znane, ale w Chinach startuje od 3999 juanów (około 2527 zł) za wariant podstawowy.RedMagic 8 Pro występuje w kolorze czarnym z trzema kombinacjami pamięci - 8/128 GB, 8/256 GB i 12/256 GB. Mówi się również, że ten ostatni pojawi się z przezroczystym tyłem (aby pokazać oświetlenie RGB na wentylatorze), ale nie jest obecnie dostępny w sprzedaży.Według producenta w porównaniu z poprzednią generacją serii RedMagic 7 Pro, nowy smartfon dla graczy oferuje szybszy, bardziej energooszczędny układ SoX, a także szybszą pamięć RAM typu LPDDR5X i pamięć masową UFS 4.0. Mówi się również, że RedMagic 8 Pro oferuje do 20% dłuższą żywotność na pojedynczym cyklu ładowania, co robi wrażenie. Snapdragon 8 Gen 2 jest połączony z układem Red Magic R2, który zapewnia lepsze efekty w grach, takie jak ulepszone szczegóły dźwięku, kolory, czułość na dotyk i wibracje dotykowe.Smartfon wyposażono w duży 6.8-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, obsługę wyjścia HDMI przez USB typu C oraz obsługę technologii bezprzewodowego wyświetlania, która pozwala przesyłać wideo na zewnętrzny ekran z częstotliwością do 120 Hz.W przypadku ekranu warto wspomnieć, że zajmuje on niemal 94% powierzchni frontowego panelu i nie ma w nim jakiejkolwiek dziurki na kamerę do Selfie. Ta bowiem została umieszczona pod wyświetlaczem, przy wykorzystaniu technologii UDC 4.0. Ekran charakteryzuje się także bardzo wysoką częstotliwością próbkowanie dotyku wynoszącą 520Hz.Inne funkcje obejmują głośniki stereo, 3 mikrofony i zaawansowany system chłodzenia ICE 11.0, w tym wiele warstw arkuszy grafitowych (10-warstwowy, obejmuje: płytkę chłodzącą cieczą, grafen pod ekranem) i komorę parową 3D o pojemności 2068 mm sześciennych. Wentylator umieszczony z boku pracuje teraz z prędkością 20000 obr./min.Na tylnym panelu umieszczono trzy aparaty: główny ma 50-megapikselowy czujnik Samsung ISOCELL GN5, który ma rozmiar 1/1,57 cala i piksele o wielkości 1,0 μm. Jest też ultraszerokokątny obiektyw 8 MP i czujnik makro 2 MP.Źródło / fot. tyt: Nubia