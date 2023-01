Huawei P60 nie będzie miał lekko. Stary procesor i brak 5G, ale w zamian potężny aparat

Kupisz flagowca Huawei?

Model Huawei P50 / Źródło: Huawei

Seria Huawei P60 bez wsparcia dla 5G

Źródło: @RODENT950 (Twitter)

Seria Huawei P60 z nowym czujnikiem

Huawei przygotowuje się do prezentacji swojej flagowej serii smartfonów Huawei P60, która zgodnie z oczekiwaniami powinna zadebiutować w okolicach marca bieżącego roku. Pomimo flagowych podzespołów, jakich możemy oczekiwać, pewne jest już, że na wyposażeniu zabraknie wsparcia dla technologii nowej generacji, a mianowicie 5G. Zostało to już potwierdzone przez jeden z urzędów certyfikacyjnych.Walka o podium na rynku smartfonów prawdopodobnie wybuchnie w nadchodzących tygodniach. Samsung wprowadzi na rynek nowe telefony Galaxy S23 1 lutego, ze szczególnym uwzględnieniem Galaxy S23 Ultra z nowym aparatem 200 MP. Natomiast 27 lutego podczas targów MWC 2023 telefony Xiaomi 13 zostaną zaprezentowane na rynku międzynarodowym i do tego jeszcze ma pojawić się superflagowiec Xiaomi 13 Ultra . A w marcu Huawei ma zamiar zaprezentować dwa smartfony z rodziny Huawei P60: standardowy model P60 i P60 Pro. Tak wynika z informacji przekazanych przez serwis mydrivers.Dwa smartfony uważane za nadchodzące flagowce ujawniły niektóre podstawowe specyfikacje z uwagi na obecność w jednej z agencji certyfikacyjnej. Niedawno dwa nowe modele Huawei, LNA-AL00 i MNA-AL00, otrzymały licencję na dostęp do sieci za pośrednictwem sprzętu telekomunikacyjnego. Licencja określa urządzenie jako „cyfrowy telefon komórkowy TD-LTE”. Oznacza to, że nie będą obsługiwały sieci 5G.Jakby tego było mało nie zostaną nawet wyposażone we flagowy układ SoC marki Qualcomm, jakim jest oczywiście Snapdragon 8 Gen 2 . Zamiast tego potencjalni nabywcy będą musieli zadowolić się zeszłorocznym Snapdragonem 8+ Gen 1, który to w 2023 roku będzie zasilał przede wszystkim superwydajne modele klasy średniej. Potwierdzeniem tego niech będzie Redmi K60 i nadchodzący realme GT neo 5 Oczywiście w dalszym ciągu smartfony marki Huawei nie wspierają usług Google, ale to nie powinno być absolutnie żadnym problemem, gdyż ekosystem Huawei i dedykowane usługi są już na tak wysokim poziomie, że pozwalają korzystać ze smartfona w sposób bardzo komfortowy. A poza tym jest jeszcze aplikacja Gspace, która potrafi umiejętnie emulować wszystkie usługi dostępne na smartfonach z pełnoprawnym Androidem.Pomimo ograniczeń nałożonych na Huawei, firma w dalszym ciągu ma dostęp do najnowszych modułów aparatów, dzięki czemu nadchodzący Huawei P60 Pro może okazać się królem mobilnej fotografii. Seria Huawei P60 będzie zawierała pierwsze smartfony wykorzystujące zupełnie nowy czujnik aparatu Sony IMX888, jak również drugi (również nowy i Sony) IMX789.Oba czujniki mają rozdzielczość 50 MP i flagowe specyfikacje 1/1.4”, a także zaoferują konstrukcję o zmiennej przysłonie, jak ma to miejsce w Huawei Mate 50 Pro Warto zauważyć, że czujnik IMX789 został użyty w OnePlus 9 Pro, który pierwotnie miał rozmiar 52 MP 1/1.35″, ale OnePlus obniżył go do 48MP do obrazowania. Huawei zmniejszy również rozmiar tego czujnika.Źródło: ithome / fot. tyt. Huawei (model Huawei P50 Pro)