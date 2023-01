vivo X Flip prezentuje się świetnie. Nowy składak w drodze

vivo ma pomysł na clamshell.

Szczegóły dotyczące projektu vivo X Flip

Kiedy premiera vivo X Flip?

Bez dwóch zdań składane smartfony w ubiegłym roku zyskały na jeszcze większym znaczeniu, a ten rok na pewno będzie obfitował w jeszcze więcej premier urządzeń z elastycznymi wyświetlaczami. I choć jest mało prawdopodobne, że w 2023 roku zobaczymy telefony z rozsuwanymi się panelami, to jednak te, rozkładane pionowo lub poziomo i owszem. Jednym z nich będzie Vivo X Flip, którego wygląd właśnie został ujawniony.W zeszłym roku w tym segmencie smartfonów zadebiutowała marka vivo. Chińska marka wprowadziła na rynek zacny model vivo X Fold w kwietniu 2022 roku, a kilka miesięcy później pojawił się ulepszony wariant z układem Snapdragonem 8+ Gen 1 o nazwie vivo X Fold S . Teraz dowiadujemy się, że marka pracuje nad następną generacją i równolegle opracowuje kolejny składany smartfon z klapką – vivo X Flip. Model ten zapowiada się nader interesująco pod względem designu, co zresztą potwierdzają rysunki i render ujawniony przez Digital Chat Station.Zanim przejdziemy do projektu, warto przypomnieć, ze pod koniec ubiegłego roku OPPO pokazało swoje dwa składane smartfony - Find N2 i Find N2 Flip. Ten drugi jest pierwszym składanym smartfonem typu clamshell z elastycznym ekranem w ofercie marki. Co bardzo istotne, jego design wyraźnie wyróżnia się na tle Galaxy Z Flip 4 i Motoroli razr 2022 . Ma bowiem pionowy wyświetlacz dodatkowy o sporej przekątnej. I choć wydawałby się mogło, że w przypadku tego typu składaków ciężko jest zaskoczyć, to jednak vivo X Flip pokaże nowy język projektowania dla dodatkowego wyświetlacza. W rezultacie będziemy mieli coś, co wygląda inaczej niż reszta obecnej na rynku konkurencji.I choć w świecie składaków z klapką będzie to nowy design, to jednak nowością nie będzie w przypadku smartfonów vivo. Widoczny jest bowiem charakterystyczny znak rozpoznawczy serii vivo X80 i vivo X90 . Mowa jest oczywiście o okrągłym module dla aparatów. Co jeszcze bardziej istotne, zawiera dwa obiektywy i logo ZEISS. Bardzo miło zobaczyć, że vivo nawet przy takim smartfonie ściśle współpracuje z cenioną marką w celu poprawienia możliwości fotograficznych. To w tej materii składaki bardzo często nie mają szansy konkurować z tradycyjnymi smartfonami. Mam ogromną nadzieję, że ta współpraca faktycznie przełoży się na końcowe efekty, jak ma to miejsce we flagowej serii.Schemat smartfona ujawnia, że dodatkowy zewnętrzny wyświetlacz umieszczony zostanie bliżej zawiasu. Ma on charakteryzować się prostokątnym kształtem z zaokrąglonymi narożnikami i szerokością 682 pikseli.Wewnętrzny wyświetlacz zaoferuje standardową rozdzielczość FHD+ i możemy spokojnie przyjąć, że zaoferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Ze schematów nie można stwierdzić, czy telefon ma aparat do selfie w dedykowanym otworze, czy może został ukryty bezpośrednio pod ekranem, jak choćby w Samsungu Galaxy Z Fold 4 . Drugie rozwiązanie wydaje się bardziej praktyczne, ale na pewno wpłynie negatywnie na cenę końcową.Na koniec warto jeszcze zauważyć, że na prawym boku znajduje się belka regulacji głośności i włącznik, który powinien zostać zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych. Ze schematu wnioskuję, że są na odpowiedniej wysokości.Zważywszy na fakt, że jest to perszy przeciek dotyczący vivo X Flip, nie ma jeszcze informacji na temat przybliżonego terminu prezentacji. Tak samo nie wiemy jeszcze nic o zastosowanych podzespołach. Trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać kolejnych doniesień.Niemal jednak pewne jest, że nadchodzący vivo X Flip otrzyma najnowszy układ SoC marki Qualcomm, a mianowicie Snapdragon 8 Gen 2, który to zasilać będzie wiele flagowych smartfonów w 2023 roku. Oczywiście może kazać się, że vivo chcąc obniżyć cenę swojego pierwszego smartfona typu clamshell z elastycznym ekranem postawi jednak na procesor starszej generacji (Snapdragon 8+ Gen 1), który w dalszym ciągu jest niezwykle wydajny i w połączeniu z odpowiednimi podzespołami posłuży użytkownikowi przez kilka lat.Jest jednak jeszcze za wcześnie na tego typu spekulacje i dlatego też, jak już wspomniałem, trzeba poczekać na kolejne przecieki dotyczące vivo X Flip.Źródło: Digital Chat Station via/ fot. tyt. Digital Chat Station