Globalny wariant OnePlus 11 przetestowany w Geekbench przed premierą

Nowy smartfon OnePlus został zauważony w popularnym benchmarku Geekbench o numerze modelu CPH2451. Mówi się, że jest to globalna wersja OnePlus 11. Chińska wersja rzeczonego modelu ma numer PBH110. Testowane urządzenie zostało wyposażone w najnowszy układ SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 i maksymalnie 16 GB superszybkiej pamięci RAM.Nowy OnePlus 11 jest już dostępny w sprzedaży w Chinach i zostanie wprowadzony na rynek międzynarodowy 7 lutego podczas prezentacji w Indiach. Przed oficjalnym debiutem globalna wersja OnePlus 11 pojawiła się na stronie internetowej Geekbench, dzięki czemu wiemy, co szykuje dla nas chiński producent.OnePlus 11 zakończył test Geekbench z imponującymi wynikami: 1468 punktów w teście jednordzeniowym i 4965 w teście wielordzeniowym. Geekbench ujawnił, że ​​smartfon będzie działał po wyjęciu z pudełka pod kontrolą systemu Android 13, na który prawdopodobnie zostanie nałożony interfejs OxygenOS 13 zamiast Color OS 13, który można znaleźć w chińskim modelu.Ponieważ smartfon pojawił się już oficjalnie w Chinach, wiemy wszystko o jego specyfikacji, którą pokrótce przedstawie poniżej, a do pełnej odsyłam Was do dedykowanego wpisu OnePlus 11 jest wyposażony w 6.7-calowy wyświetlacz E4 AMOLED LTPO 3.0 dostarczony przez firmę Samsung, który oferuje rozdzielczość Quad HD+, dynamiczną częstotliwość odświeżania do 120 Hz, jasność szczytową do 1300 nitów oraz czytnk linii papilarnych pod wyświetlaczem.Za jego wydajność odpowiada wspomniany już najnowszy i najlepszy Snapdragon 8 Gen 2 firmy Qualcomm, w połączeniu z pamięcią RAM LPDDR5x i pamięcią masową UFS 4.0. Energie dostarcza ogniwo o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania o mocy 100 W.Smartfon ma 16-megapikselowy aparat z przodu. Z tyłu znajduje się 50-megapikselowy aparat główny Sony IMX890 z obsługą OIS, 48-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny oraz 32-megapikselowy teleobiektyw z 2-krotnym zoomem optycznym.Wiemy już, że OnePlus 11 ma pojawić się na arenie międzynarodowej w przyszłym miesiącu, a wraz z nim jeszcze inne nowości, w tym: smartfon ze średniej półki cenowej i być może tablet. Ten ostatni jest na ustach wszystkich od bardzo długiego czasu, ale dotychczas nie doczekał się wprowadzenia do oferty.Z najnowszych informacji krążących po internecie dowiadujemy się, ze OnePlus przygotowuje tablet z Androidem o nazwie kodowej „Aries”. OnePlus Pad nie jest niczym nowym, słyszeliśmy już o nim dużo wcześniej. Nazwa OnePlus Pad jest chroniona prawami autorskimi od 2021 roku i wydawało się, że premiera nastąpi w 2022 roku. Nie wyszło. Teraz ludzie z MySmartPrice, a raczej jedno z ich źródeł, ujawnili anonimowo, że tablet OnePlus z Androidem wszedł w fazę testów w Indiach i może zadebiutować w 2023 roku.Smartfonem ze średniej półki cenowej, który ma zadebiutować na wydarzeniu w Indiach, to podobno OnePlus 11R . Będzie to model wysokiej klasy średniej w 2023 roku, ale gdyby zadebiutował w roku ubiegłym, to spokojnie można by określić go jako tak zwanego pogromcę flagowców.Podobno OnePlus 11R zadebiutuje wyłącznie na indyjskim rynku, ale nie trzeba nad tym faktem ubolewać zbytnio. A to dlatego, że prawdopodobnie pojawi się w Chinach jako OnePlus Ace 2 i na całym świecie jako realme GT Neo 5 lub GT Neo 5 Pro. I choć są to tylko przypuszczenia, to jednak na pewno znajdą one odzwierciedlenie w rzeczywistości, gdyż podobna sytuacja była z modelem OnePlus 10R.Za wydajność ma odpowiadać doskonały układ SoC, jakim jest Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. A to oznacza tyle, że będzie oferować ten sam poziom wydajności, co flagowce z drugiej połowy 2022 roku. Będzie zatem piekielnie szybki i posłuży przez najbliższe kilka lat. Co więcej, będzie konkurować w tej samej kategorii, co Redmi K60, a zatem szykuje nam się konkretna walka cenowa pomiędzy tymi producentami.W modelu tym ma zostać wykorzystany 6,67-calowy wyświetlacz typu AMOLED oferujący rozdzielczość 2772 x 1240 pikseli przy maksymalnej częstotliwości odświeżania do 120 klatek na sekundę.OnePlus 11R ma zostać także wyposażony w boczny suwak do szybkiej zmiany profili dźwiękowych, co zdecydowanie spotka się z aprobatą miłośników marki.Źródło: GeekBench / fot. tyt. OnePlus