Lidl dał czadu. Zatrzęsienie taniej elektroniki w sklepach

Zerknąłem do najnowszej gazetki Lidla i uznałem, że warto zrobić kolejny przegląd taniej elektroniki z polskich supermarketów. Już dawno w ofercie popularnego sklepu nie było aż tyle ciekawych gadżetów, ile znajdzie się w niej od poniedziałku, 16 stycznia. Pośród przydatnych urządzeń znajdują się m.in. Zerknąłem do najnowszej gazetki Lidla i uznałem, że warto zrobić kolejny przegląd taniej elektroniki z polskich supermarketów. Już dawno w ofercie popularnego sklepu nie było aż tyle ciekawych gadżetów, ile znajdzie się w niej od poniedziałku, 16 stycznia. Pośród przydatnych urządzeń znajdują się m.in. przecenione narzędzia Parkside.



Tania elektronika w Lidlu - od 16.01.2023

Pierwsza z promocji dotyczy Lidlomixem, czyli popularnej i znacznie tańszej alternatywy dla Thermomixa. Każdy, kto kupi Ile kosztuje Lidlomix? Jego cena to 1899 złotych. Produkt pojawi się w ofercie internetowej dopiero 16 stycznia. Uwaga: promocja nie dotyczy modelu Smart.







Od czwartku 19 stycznia w sklepach stacjonarnych pojawi się lampka LED Livarno - stołowa lub z klipsem. Cena każdej z nich to 39,99 złotych. Na tej samej stronie gazetki widać praktyczny przedłużacz typu kostka z klasycznymi portami zasilającymi oraz USB. Akcesorium nie jest większe niż pięść i kosztuje 59,90 złotych. Uwagę zwraca też zestaw opasek do kabli lub uchwytów na kabel Tronic za 19,99 złotych.



Osoby prowadzące biuro powinny zwrócić uwagę na kompaktową niszczarkę dokumentów United Office w cenie 59,90 złotych. Produkt objęty trzyletnią gwarancją może ciąć do 6 arkuszy A4 (80 g/m2) jednocześnie. Warto zwrócić uwagę na automatyczną funkcję start/stop i wysuwane ramię teleskopowe, pozwalające zamontować sprzęt na okrągłych i prostokątnych koszach.



Nie byłbym sobą, gdybym nie zwrócił uwagi na coś dla mężczyzn małych i dużych. Tanie samochodziki Hot Wheels trafią do Lidla w cenie jedynie 7,99 złotych.



Niezbyt wymagający gracze mogą zerknąć w stronę oferty gamingowej marki SilverCrest. W jej ramach do sklepów Lidl trafi klawiatura bezprzewodowa o dość fikuśnym kształcie za 149 złotych, ergonomiczna (teoretycznie) mysz bezprzewodowa za 69,90 złotych oraz nauszne bezprzewodowe słuchawki Bluetooth z mikrofonem za 99 złotych. Wszystkie produkty obejmuje 3-letnia gwarancja.



Na zmarźluchów czekają poduszka elektryczna pod brzuch i plecy o mocy 100 W w cenie 99 złotych oraz ogrzewacz do stóp 100 W za 119 złotych. Oprócz nich marka Sanitas w Lidlu zaoferuje jeszcze matę elektryczną na materac (119 złotych), a SilverCrest - poduszkę do masażu karku (139 złotych).



Nie masz jeszcze odkurzacza bezprzewodowego? Sprawdź koniecznie akumulatorowy odkurzacz pionowy z technologią cyklonową z Lidla, a być może przypadnie Ci do gustu. Cena nie jest wygórowana, wynosi 279 złotych, a w zestawie jest pokaźna liczba akcesoriów. Za te pieniądze oferta wydaje się świetna. Sprzęt można wykorzystać także do odkurzania auta.



Tańsza alternatywa to odkurzacz ręczny bezworkowy 2 w 1 o większej mocy, w cenie 169 złotych. Haczyk polega na tym, że jest przewodowy. Z pewnością będzie skuteczniejszy na dywanach z długim włosiem.



W sobotę 21 stycznia do Lidla trafią lubiane narzędzia Parkside. Pośród nich: młotowiertarka z udarem 1550 W za 299 złotych, szlifierka kątowa 1200 W za 139 złotych, otwornice, wiertła do zawiasów i inne akcesoria za 19,99 złotych każde, laser krzyżowy ze statywem za 119 złotych oraz cała masa odzieży roboczej.



Jest w czym wybierać. Udanych łowów!



