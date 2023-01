Piloty telewizorów z Google TV będą same się ładować. Koniec z wymianą baterii

Mniej elektrośmieci, tańsza eksploatacja.



W czołówce systemów smart TV niewątpliwie bardzo mocną pozycję (choć globalnie wcale nie wiodącą) zajmuje Google ze swoim Google TV i starszym wariantem interfejsu Android TV. Nie wiem czy jesteście tego świadomi, ale bardzo duża część producentów telewizorów i przystawek smart TV bazujących na systemie Google, opiera swoje piloty zdalnego sterowania w mniejszym lub większym stopniu na referencyjnych modelach od TW Electronics. Firma zaprezentowała właśnie nowy projekt, który może być niemałą rewolucją w pilotach smart TV producentów bazujących na systemie Google.



Ogniwo słoneczne integralną częścią referencyjnego pilota Google TV

Na pierwszy rzut oka zmian nie jest wiele. Rozłożenie przycisków i kształt są w zasadzie takie same, podobnie jak kolor czy materiały. Nawet ikony nie zmieniły wzornictwa. Co w takim razie jest głównym plusem nowego układu TW Electronics? Na pewno zwróciliście uwagę na znajdującą się w dolnej części pilota prostokątną płytkę. To nie jedynie dekoracja, a element elektroniczny. Touchpad? Nie, chociaż to też mógłby być ciekawy pomysł, który znalazłby swoich fanów.





Niby nic nowego dla całej branży RTV, ale w Google TV wcześniej tego nie spotkaliśmy / Foto: TW Electronics



Najnowszy wzór pilota TW Electronics stworzony także przy udziale Ohsung Electronics (a konkretnie Exeger), ma wbudowany panel ładowania słonecznego jako pierwszy referencyjny model dla Google. Oczywiście nikt nie mówi o wynoszeniu pilota z domu na pełne słońce. Nawet światło z pomieszczeń będzie wystarczyło do tego, aby w pewnym stopniu podładować akumulatory umieszczone w kontrolerze. To tylko pilot do smart TV, a nie smartfon czy inny zaawansowany sprzęt, więc nie potrzeba ogromu energii elektrycznej. Niewątpliwym plusem takiego rozwiązania jest rezygnacja z elektrośmieci (baterii nie wymieniamy może co tydzień, ale i tak są problemem) oraz obniżenie kosztów eksploatacji.



To nie absolutna nowość, ale nie znamy momentu jej wdrożenia w Google TV

O ile w świecie Android TV i Google TV takie rozwiązanie jest nowością, tak cała branża RTV zna już przypadki tego typu. Podobny mechanizm stosuje chociażby Samsung, a Amazon już teraz pracuje nad ogniwem słonecznym wbudowanym w piloty kolejnej odsłony Fire TV. Niestety nie wiadomo, kiedy nowy wariant wejdzie do pierwszych urządzeń z Google TV.



Najnowszy wzór pilota TW Electronics stworzony także przy udziale Ohsung Electronics (a konkretnie Exeger), ma wbudowany panel ładowania słonecznego jako pierwszy referencyjny model dla Google. Oczywiście nikt nie mówi o wynoszeniu pilota z domu na pełne słońce. Nawet światło z pomieszczeń będzie wystarczyło do tego, aby w pewnym stopniu podładować akumulatory umieszczone w kontrolerze. To tylko pilot do smart TV, a nie smartfon czy inny zaawansowany sprzęt, więc nie potrzeba ogromu energii elektrycznej. Niewątpliwym plusem takiego rozwiązania jest rezygnacja z elektrośmieci (baterii nie wymieniamy może co tydzień, ale i tak są problemem) oraz obniżenie kosztów eksploatacji.O ile w świecie Android TV i Google TV takie rozwiązanie jest nowością, tak cała branża RTV zna już przypadki tego typu. Podobny mechanizm stosuje chociażby Samsung, a Amazon już teraz pracuje nad ogniwem słonecznym wbudowanym w piloty kolejnej odsłony Fire TV. Niestety nie wiadomo, kiedy nowy wariant wejdzie do pierwszych urządzeń z Google TV.