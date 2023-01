Mikrofon, który zakrywa usta i tłumi to, co mówisz? Tego jeszcze nie widziałeś

Oto Mutalk.

Mutalk, czyli tego jeszcze nie było

Zdarza się, że producenci elektroniki prezentują światu urządzenia, które mocno dziwią – czasem pod względem konstrukcji, a czasem pod względem przeznaczenia. Z reguły gdy wydaje mi się, że już nic bardziej absurdalnego nie zobaczę, ktoś pokazuje sprzęt, który wykracza daleko poza moją wyobraźnię.Tym razem dokonała tego firma o nazwie, która zapowiedziała wprowadzenie do sprzedaży mikrofonu o nazwie. Co może być nietypowego w mikrofonie? Będziesz zaskoczony. Mutalk to bezprzewodowy mikrofon obsługujący łączność, który zakrywa całe usta użytkownika. W jakim celu? Dlaczego? Czy producent oszalał? Jak twierdzą twórcy urządzenia, jego konstrukcja utrudnia innym osobom słyszenie głosu użytkownika i jednocześnie utrudnia przedostawanie się hałasu z otoczenia do mikrofonu.W teorii mógłbyś używać omawianego mikrofonu w miejscu publicznym, a inne osoby nie słyszałyby tego, co mówisz, lub słyszałyby w bardzo ograniczonym stopniu. Podobno urządzenie wykorzystuje bowiem technikę związaną z tak zwanym, która pozwala stłumić dźwięk do około. Funkcja wyciszania hałasu z otoczenia byłaby już mniej przydatna, gdyż programy takie jak Microsoft Teams czy Discord także ją posiadają.Mutalk ma nawet wyjmowaną poduszkę pochłaniającą wilgoć i ślinę, którą można prać w wodze. Został też wyposażony w gniazdo mini jack 3,5 mm, które pozwala podłączyć go do smartfonu czy tabletu. Można go trzymać przy ustach z pomocą ręki, bądź skorzystać z gumowej, nausznej opaski.Producent przyznaje, że Twój głos rejestrowany przez Mutalk może brzmieć inaczej niż w rzeczywistości ze względu na zamkniętą przestrzeń. Zapewne dopiero gdy urządzenie trafi do pierwszych testerów, przekonamy się, jak dużą różnicę Shiftall ma na myśli.