Micron pokazał SSD PCIe 4.0 o pojemności 30 TB. Ogrom przestrzeni jak na NAND flash

Transfery nawet do 7000 MB/s.



Nośniki SSD w zasadzie wyparły już rozwiązania talerzowe jako podstawowe systemowe dyski w komputerach domowych i stacjach roboczych. HDD w nowych maszynach używa się co najwyżej jako oszczędniejsze magazyny danych na bardzo duże pojemności. Podobnie jak taśmy magnetyczne, które o dziwo wciąż są obecne np. w CERN z racji ogromu analizowanych informacji i niskiej ceny nośników. W serwerowniach komercyjnych firm czy różnych instytucji też coraz częściej spotyka się duże nagromadzenie SSD. Zapotrzebowanie na szybkie i pojemne nośniki w zastosowaniach biznesowych jest naprawdę duże.



Wyjątkowo szybkie SSD Microna o pojemnościach kilkudziesięciu TB idealnie pod wydajne serwery

W tym segmencie swoje nowości zaprezentował właśnie Micron. Jego dwa modele z linii Micron 9400 NVMe SSD charakteryzują się wysokimi osiągami dzięki zastosowaniu PCIe 4.0 i pojemnością nawet do 30,72 TB. Co ciekawe obudowy SSD zostały wyposażone w ożebrowanie i pełnią rolę całkiem pokaźnych radiatorów. Tym bardziej, że wzorem innych serwerowych nośników NAND flash, także Micron 9400 SSD nie będzie oferowany jako podzespół w standardzie 2,5 cala czy M.2, a o pełnych wymiarach 3,5 cala znanych nam przede wszystkim z HDD komputerów stacjonarnych i serwerów.





Parametry poszczególnych wariantów nośników Micron 9400 Pro SSD i Micron 9400 Max SSD / Foto: Micron



Micron 9400 Pro będzie sprzedawany w pojemnościach 7,68 TB, 15,36 TB i 30,72 TB, a Micron 9400 Max jako 6,40 TB, 12,80 TB i 25,60 TB. Oba zapewniają maksymalny odczyt i zapis na poziomie 7000 MB/s przy IOPS dla odczytu w granicach 1,6 mln - 1,5 mln i IOPS w zapisie od 770 tyś - 780 tyś (Pro) do 900 tyś - 940 tyś (Max). Wszystkie warianty pracują w oparciu o PCIe 4.0 x4 i NVMe 1.4 oraz zostały wykonane na 176-warstowych kościach NAND Micron 3D TLC. Ich interfejsem jest znany z serwerów (i czasami też stacji roboczych) U.3. Oczywiście są wstecznie kompatybilne z U.2.



Micron 9400 Pro i Micron 9400 Max różnią się konkretnym przeznaczeniem i odpornością na zapis

Czemu w takim razie Max mimo mniejszej pojemności i bardzo porównywalnych osiągów ma taką nazwę? Chodzi o przeznaczenie i projektowanie ze względu na wielkość obciążenia. Micron 9400 Pro powinien być wykorzystywany w systemach o nakierowaniu na odczyt i maksymalnym pojedynczym zapisie dziennie, za to Micron 9400 Max dla zróżnicowanego obciążenia (zapis i odczyt) nawet z trzykrotnym zapisem powierzchni na dobę. Oba SSD mają pięcioletnią gwarancję i parametr średniego czasu wystąpienia usterki MTTF wyliczony na 2 miliony godzin.



