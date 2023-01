Procesorowy potwór już w sklepach. Intel Core i9-13900KS od razu z 6 GHz bez OC

Cena miło zaskakuje, choć jest drogo.



Do sprzedaży trafił właśnie absolutnie topowy model procesora ze stajni Intela i najnowszej rodziny Raptor Lake. Najnowszy Intel Core i9-13900KS to tak naprawdę wyselekcjonowany Intel Core i9-13900K z podniesionymi zegarami. I to do tego stopnia, że jako pierwszy na świecie bez ręcznego podkręcania, od razu po wyjęciu z pudełka będzie potrafił rozpędzić się do zawrotnego taktowania 6 GHz. A do tego jego cena względem poprzednika pozytywnie zaskakuje, co nie znaczy, że nie jest bardzo drogi.



Aż 24 rdzenie, 32 wątki i taktowanie do 6 GHz. Intel Core i9-13900KS nie uznaje kompromisów

Ten potwór składa się z 24 rdzeni (8 rdzeni Performance i 16 rdzeni Efficent), co daje za sprawą HT (na rdzeniach Performance) 32 wątki. Zegary prezentują się następująco: podstawowy dla P-Core 3,2 GHz i 2,2 GHz dla E-Core, zegar turbo dla P-Core 5,4 GHz i 4,3 GHz dla E-Core oraz kosmicznie wyśrubowane taktowanie Intel Thermal Velocity Boost 6,0 GHz. Oczywiście do osiągnięcia tak wysokich zegarów niezbędny będzie dobry system chłodzenia. Procesor nie podniesie tak mocno taktowań, jeśli jego temperatura będzie zbyt wysoka. Niestety bardzo duże zegary zostały okupione wysokim TDP (a w zasadzie PBP i MTP). Wynosi odpowiednio 150 W PBP i 253 W MTP. To więcej (PBP) niż w przypadku Intel Core i9-13900K, dla którego PBP wynosi 125 W.