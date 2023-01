Xbox pozwoli na ekologiczne pobieranie plików. Tą nowość znacie już z Windowsa 11

Ważne zmiany w imię czystszej planety.

Xbox będzie emitował jeszcze mniej dwutlenku węgla

Microsoft przedstawił właśnie szczegóły najnowszej aktualizacji konsol Xbox, która ma stanowić kolejny etap działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez użytkowników. Oznacza to, że ich urządzenia automatycznie przejdą w stan oszczędzania energii. To jednak nie wszystkie nowości ogłoszone przez giganta z Redmond - czego więc dokładnie należy się spodziewać?Microsoft jest jednym z wielu przykładów koncernów, które zobowiązały się do wyeliminowania swojego śladu węglowego do maksymalnie 2050 roku. Dlatego też regularnie możemy usłyszeć o nowościach mających na celu przyspieszenie tego niezwykle ważnego procesu. Właśnie doczekaliśmy się kolejnego ogłoszenia w tym segmencie - jest ono ważne szczególnie dla osób korzystających każdego dnia z Xbox Series X/S bądź Xbox One.Jeśli jesteście członkami programu Xbox Insider, to już powinniście uzyskać dostęp do udostępnionej właśnie aktualizacji. Sprawi ona, że Wasze. Ta jednorazowa zmiana ustawień uczyni sprzęty bardziej energooszczędnymi podczas, gdy ich nie używacie. Co ważne - nie ma to wpływu na wydajność, rozgrywkę ani zdolność sprzętu do nocnych aktualizacji systemu, gier lub aplikacji.Użytkownicy korzystający z trybu oszczędzania energii jako opcji zasilania otrzymają także update ograniczający emisję dwutlenku węgla - jak to będzie działać? Wszystko poprzezdo momentu, w którym konsola będzie w stanie wykorzystać najwięcej energii odnawialnej w lokalnej sieci energetycznej. Warto podkreślić, że do poprawnego działania tej funkcji niezbędna jest aktywacja obsługi automatycznych aktualizacji. Tego typu usprawnienie jest bardzo dobrze znane konsumentom używającym Windowsa 11 Microsoft przy okazji podzielił się ciekawostką. Okazuje się, że "na każde dwa Xboxy, które przełączą się na tryb wyłączenia, zaoszczędzona zostanie równowartość dwutlenku węgla pochłanianego przez jedno drzewo w ciągu dekady". Koncern pochwalił się także, iż Xbox jest pierwszą konsolą w historii, która stale oferuje nowe rozwiązania redukujące emisję dwutlenku węgla. Na razie jednak opisane wyżej rozwiązania są dostępne wyłącznie dla członków programu Insider - ich publiczny debiut nastąpi "wkrótce".To jednak nie wszystko - co jeszcze zostanie wprowadzone? Mowa tu chociażby o. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy będą mogli dostosować godziny aktywności swojej konsoli. Dzięki temu Xbox uruchomi się błyskawicznie tylko w ustawionym wcześniej przedziale godzinowym.Wszyskie, co nie jest aż takie oczywiste. Microsoft postarał się, by tego typu usprawnienia mogły zostać wykorzystane także przez osoby wciąż korzystające z urządzeń poprzedniej generacji. Trudno jednak wskazać moment premiery tychże usprawnień.Źródło: Microsoft