Microsoft Surface Duo wielkim niewypałem, nawet sam Bill Gates używa Samsunga Z Fold

Były szef i główny założyciel Microsoftu oraz jeden z najbogatszych ludzi na świecie, wcale nie korzysta ze smartfonów swojej firmy. Oczywiście Bill Gates lata temu wycofał się z prowadzenia koncernu, aby poświęcić więcej czasu działalności charytatywnej (co nie znaczy, że nie jest już zupełnie związany z Microsoftem), ale można by było przypuszczać, że przynajmniej z racji przywiązania do firmy i robienia dobrego PRu, będzie używał smartfonów Microsoft Surface Duo. Nic bardziej mylnego. Choć istnieje duża szansa na to, że kolejny Surface spodoba się ojcowi Microsoftu.



Bill Gates jest entuzjastą Androida i wybiera serię smartfonów Samsung Galaxy Z Fold

Były szef informatycznego giganta nie ukrywał od dawna, że wybiera Androida zamiast iOS i bardziej preferuje ten mobilny system operacyjny. Ma to sens nawet w kontekście Microsoftu. W końcu smartfony Surface Duo są napędzane właśnie systemem Google, choć oczywiście z modyfikacjami twórców Windowsa. Czy w takim razie wyborem Billa Gatesa jest seria Microsoft Surface Duo? Nic z tych rzeczy. Gates używa także składanego urządzenia, ale konkurencyjnego.





Microsoft Surface Duo 2 to składak inny niż Foldy i Flipy / Foto: Microsoft



Już osiem miesięcy temu podczas sesji pytań AMA na Reddicie, Bill Gates przyznał, że próbował działać na różnych urządzeniach, ale korzysta z Samsunga Galxy Z Fold 3 w połączeniu z dobrym przenośnym PC (zapewne na Windowsie). W kolejnym wydaniu redditowego AMA zaledwie kilkanaście godzin temu poinformował, że obecnie ma już Samsunga Galaxy Z Fold 4. Bardzo ciekawa jest kwestia wejścia w posiadanie tego smartfonu. Dla Gatesa przy jego fortunie nawet cały kontener najnowszych Foldów to jak wydawanie drobnych, ale wcale nie kupił nowego smartfonu.



Ojciec Microsoftu otrzymał nowego Samsunga Galaxy Fold 4 osobiście od samego prezesa Samsunga

Jak czytamy w wątku na reddicie - "Mam Samsunga Fold 4, który został mi podarowany przez prezesa Samsunga JY Lee, kiedy widziałem się z nim w Korei Południowej, aby uaktualnić mojego Folda 3. Oczywiście używam na nim Outlooka i wiele oprogramowania Microsoftu. Ten rozmiar ekranu sprawia, że nie używam tabletu, a jedynie telefonu i mojego przenośnego PC - maszyny z Windowsem."



Samsung Galaxy Z Fold 4 jest obecnie podstawowym sprzętem Billa Gatesa / Foto: Samsung



W tej samej wypowiedzi Gates dodaje, że Microsoft angażuje go w niektóre badania i plany produktowe, ale mimo wszystko nie jest dobrze zaznajomiony z planami wydawania różnych sprzętów na najbliższe lata. Choć podkreśla, że lubi pracować z obecnym dyrektorem generalnym Microsoftu (którym jest Sataya Nadella) i jego zespołami. Dowiadujemy się też, że w roli komputera stacjonarnego znajdziemy u niego Windows Surface Studio, a w biurze ma sporo uwielbianych prze siebie interaktywnych tablic Microsoft Surcafe Hub.



Do tej pory Surface Duo nie był sukcesem, ale nowy rewolucyjny model może spodobać się Gatesowi

Co prawda Gates nie wypowiadał się na temat żadnego z wydań serii smartfonów Microsoft Surface Duo, ale można wywnioskować, że nie był z niego zadowolony. Jako osoba wciąż związana z firmą i lubiąca Androida, na pewno sprawdził modele Surface Duo. Co więcej preferuje rozkładaną linię Samsung Galaxy Fold. Oczywiście rozwiązania Samsunga i Microsoftu są nieco inne, amerykański smartfon ma osobne ekrany, a nie jeden rozkładany, jednak to po części podobne założenia. Można powiedzieć, że słaba popularność Microsoft Surface Duo oraz Microsoft Surface Duo 2 i wybranie konkurencyjnego rozwiązania przez samego Gatesa, to dowód na ogromną klapę projektu.





Jednak historia Microsoft Surface Duo może mieć jeszcze w tym roku duży pozytywny zwrot akcji. Według nieoficjalnych doniesień, Microsoft opracował kolejny model Surface Duo 3 i miał w planach wydać go pod koniec roku, ale finalnie porzucił projekt i mocno zrewidował założenia swojego smartfonowego składaka. Nie wiadomo, czy w ogóle pojawi się pod nazwą Microsoft Surface Duo 3. Nie zdziwiłbym się, gdyby firma odcięła się od tej serii. Zamiast poprawek (np. zmniejszenie ramek i dystansu pomiędzy ekranami), mianoby wybrać filozofię podobną chociażby do Samsunga Galaxy Fold Z, czyli jeden rozkładany duży ekran w środku i mniejsza matryca na zewnątrz.



