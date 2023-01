Tej wiosny Apple zaprezentuje nowego Mac Pro z M2 Ultra i macOS 13.3

Będą jeszcze inne wydajne urządzenia.

Nadchodzi nowa wersja systemu, a wraz z nią nowy sprzęt

Czego jeszcze można oczekiwać na wiosennej konferencji?

Jeśli wierzyć w najnowsze przecieki krążące po Internecie i dodając do tego jeszcze poprzednie doniesienia, tej wiosny zadebiutują uaktualnione komputery marki Apple, w tym długo wyczekiwany Mac Pro wyposażony w nowy układ Apple M2 Ultra. Do tego jeszcze możemy zobaczyć nowe laptopy z układami z serii Apple M2 , a także Mac mini. To i wiele więcej, o ile firma z Cupertino zechce kontynuować swój cykl wydawniczy.Mając na uwadze fakt, że macOS 12.3 został wydany w marcu 2022 roku, a macOS 11.3 został zaprezentowany w kwietniu 2021 roku, prawdopodobne jest, że macOS 13.3 również zostanie wydany wiosną. Te ramy czasowe dają nam jasno do zrozumienia, że Apple może zaprezentować nowy komputer Mac Pro podczas wiosennej imprezy, na krótko przed wypuszczeniem systemu macOS 13.3, który będzie na rzeczonym urządzeniu zaraz po wyjęciu z pudelka. Oczekuje się, że nowy Mac Pro będzie wyposażony w nowy układ Apple M2 Ultra.I jeśli zastanawiacie się, dlaczego nie otrzyma jeszcze mocniejszego chipsetu, jakim jest M2 Extreme, to już spieszę z odpowiedzią. Dlatego, że został on podobno anulowany i Apple nie ma zamiaru nad nim już więcej pracować, a tym samym Apple M2 Ultra z 24-rdzeniowym procesorem i 76 rdzeniami graficznymi będzie najmocniejszym w ofercie marki.Podobno nowy Mac Pro będzie miał taki sam wygląd jak model z 2019 roku, ale w jego konstrukcji zajdzie jedna zmiana. Ma on bowiem być wyposażony w pamięć RAM wlutowana w płytę główną, przez co użytkownik nie będzie już mógł jej rozbudować. I choć z punktu widzenia posiadaczy komputerów z system Windows wydaje się to tragicznym posunięciem, tak w przypadku macOS niekoniecznie.Poza tym zważywszy na fakt, że mowa jest o komputerze dla profesjonalistów, to raczej ta grupa odbiorców korzysta, a nie rozbudowuje, a gdy parametry sprzętu są już nieodpowiednie, po prostu wymienia go na nowszy, lepszy model. A poza tym, czy rzekome 192 GB pamięci RAM będzie wymagało rozszerzenia?Wiele mówi się również o oczekiwanych 14-calowych i 16-calowych modelach MacBook Pro z układami M2 Pro i M2 Max, które również będą powiązane z premiera systemu macOS 13.3, co sugeruje, że notebooki mogą zostać ogłoszone również tej wiosny.Do tego jeszcze wiele źródeł informuje o pracach nad nową wersją Mac mini. Ma on zadebiutować z procesorami Apple M2 i Apple M2 Pro. Z pewnością możliwe, że zostanie ogłoszony wraz z nowymi modelami komputerów Mac Pro i MacBook Pro. W międzyczasie Apple nadal sprzedaje konfiguracje komputerów Mac Pro i Mac mini z procesorami Intel.Wszystkie powyższe informacje dostarczył Mark Gurman. Redaktor Bloomberga już od wielu lat jest wiarygodnym źródłem informacji na temat nadchodzących produktów firmy Apple. Dlatego tez, jest bardziej niż prawdopodobne, że tej wiosny poznamy wiele interesujących produktów marki Apple, które zaoferują ekstremalnie wysoką wydajność.Źródło: Macrumors / fot. tyt. Apple