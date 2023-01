Jeszcze w tym kwartale kupisz w Europie OPPO Find N2 Flip!

Zacny składak, bezpośredni konkurent Galaxy Z Flip 4 i razr 2022.

OPPO Find N2 Flip bliżej globalnej premiery

Specyfikacja OPPO Find N2 Flip

Źródło: OPPO

Zaprezentowany w grudniu zeszłego roku OPPO Find N2 Flip - składany smartfon (z elastycznym wyświetlaczem) typu clamshell jest obecnie sprzedawany wyłącznie na rodzimym rynku producenta, ale już niebawem powinno się to zmienić. OPPO bowiem powzięło już stosowne kroki w tym kierunku, co sprawia, że reszta świata będzie mogła także wejść w posiadanie tego niezwykłego smartfona.Smartfon o nomenklaturze CPH2437 pojawił się na stronie internetowej National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), a to oznacza tylko jedno - OPPO uzyskuje odpowiednie certyfikaty dla międzynarodowego wariantu Find N2 Flip. Model ten gościł także w ostatnim czasie w GCF, ujawniając kilka drobnych szczegółów dotyczących obsługi GSM.Na chwilę bęcną OPPO nadal nie potwierdziło daty premiery telefonu. Oczekuje się jednak, że pojawi się w pierwszym kwartale tego roku, więc prawdopodobnie zobaczymy go w lutym lub marcu. Styczniowa premiera jest mało prawdopodobna. Najlepszym momentem na wprowadzenie smartfona do sprzedaży na całym świecie będzie jego inauguracja podczas targów Mobile World Congress (MWC Barcelona), które odbędą się na przełomie lutego i marca (27 lut 2023 – czw., 2 mar 2023).Smartfon w momencie premiery stanie do walki z dwoma zacnymi urządzeniami, które już od dłuższego czasu są z nami. Mowa jest oczywiście o Samsungu Galaxy Z Flip 4 i Motoroli razr 2022.Wiemy, czego się spodziewać, ponieważ ten telefon został już wprowadzony na rynek w Chinach. OPPO prawdopodobnie będzie trzymać się tych samych podzespołów, poza faktem, że Find N2 Flip będzie dostarczany z globalnym oprogramowaniem i może oferować różne warianty pamięci RAM i pamięci na dane i aplikacje.OPPO Find N2 Flip został wyposażony przez producenta w elastyczny 6.8-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, charakteryzujący się rozdzielczością FullHD+ (1080 x 2520 pikseli). Ekran ten charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 120 Hz i próbkowania dotykowego 240 Hz. Panel posiada certyfikat HDR10+ i został skalibrowany pod pełną gamę kolorów DCI-P3. Wyświetlacz osiąga 1600 nitów maksymalnej jasności w trybie automatycznym, co jest wartością zdecydowanie ponad przeciętną.Zewnętrzny ekran pomocniczy typu OLED jest wyraźnie większy od tego w Galaxy Z Flip 4 i razr 2022 , gdyż charakteryzuje się przekątną, aż 3.26”, rozdzielczością 382 x 720 pikseli i szczytową jasnością 900 nitów. Zabezpieczono go szkłem Corning Gorilla Glass 5. Dla przypomnienia klapka od Samsunga oferuje 1.9-calowy ekran na froncie, a Motorola razr 2022 może się pochwalić ekranem 2.7”. I choć w tym przypadku rozmiar ma znaczenie, to jednak bardziej liczy się funkcjonalność, a tutaj wszystko zależy od preferencji użytkownika.Na tylnym panelu obecny jest 50-megapikselowy aparat główny, w którym zastosowano technologię łączenia czterech sąsiadujących pikseli w jeden, przez co finalne zdjęcia będą w rozdzielczości 12.5 MP. Charakteryzuje się przysłona obiektywu f/1.8. Towarzyszy mu 8-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia 112 stopni. Na wyświetlaczu głównym z kolei jest 32-megapikselowy aparat do Selfie, który podobnie, jak sensor główny wykorzystuje łączenie czterech pikseli w jeden. Jeśli oprogramowanie aparatu jest tak dobre, jak w innych smartfonach OPPO, to o jakość zdjęć możecie być spokojni. Tym bardziej że zastosowano również chipset MariSilicon X NPU, aby poprawić wydajność aparatu.Za działanie w smartfonie odpowiedzialny jest Dimensity 9000+ wytwarzany w 4 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC i składa się z 8-rdzeniowego procesora (1x ARMCortex-X2 3,2 GHz + 3x ARM Cortex-A710 2,85 GHz + 4x ARM Cortex-A510 1,8 GHz), a także układu graficznego ARM Mali-G710 MC10. Układ ten zapewnia 5% wzrost wydajności procesora, a procesor graficzny może pochwalić się 10% wzrostem wydajności, względem standardowego Dimensity 9000.Dodatkowo OPPO Find N2 Flip jest wyposażony w 8 GB, 12 GB lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Do tego dochodzi odpowiednio 256 GB lub 512 GB szybkiej pamięci UFS 3.1 na dane i aplikacje. Nie ma możliwości rozszerzenia.W składanym smartfonie energię dostarczają dwa akumulatory o pojemnoci 4300 mAh (połączone szeregowo) z szybkim ładowaniem o mocy 44 W. Co bardzo istotne w zestawie sprzedażowym znajduje się dedykowany zasilacz i kabel USB umożliwiający naładowanie. Dla porównania w Motoroli razr 2022 zastosowano akumulator o pojemności 3500 mAh ze wsparciem dla ładowania 33 W, a Samsung Galaxy Z Flip 4 ma ogniwo o pojemności 3700 mAh i wspiera najwolniejsze ładowanie, gdyż raptem 25W.Jest oczywiście kompletne zaplecze komunikacyjne z NFC do płatności zbliżeniowych na czele. Są także stereofoniczne głośniki i czytnik linii papilarnych umieszczony na ramce smartfona. OPPO Find N2 Flip waży około 191 gramów przy wymiarach 166.2 x 75.2 x 7.45 mm (złożony: 85.5 x 75.2 x 16.02 mm).Źródło: mysmartprice OPPO / fot. tyt. OPPO