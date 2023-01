Nowa klawiatura ASUS ROG Azoth ma 2-calowy wyświetlacz i zestaw do smarowania przełączników

Coś dla graczy lubiących majsterkować.

Bogaty zestaw do samodzielnej personalizacji

Marka ASUS Republic of Gamers postanowiła przygotować naprawdę oryginalny produkt, który zainteresuje osoby stawiające na personalizację. ROG Azoth to bezprzewodowa klawiatura gamingowa o formacie 75%, która oferuje unikalną konstrukcję, trzy tryby połączeń, wyświetlacz OLED oraz przełączniki mechaniczne ROG NX, z możliwością wymiany hot swap.Na pokładzie znajdziemy zintegrowany, 2-calowy panel OLED, na którym można wyświetlać aktualny status klawiatury, status klawisza Caps Lock, tryb połączenia oraz wskaźniki trybu PC/Mac. Możliwe jest również wyświetlanie poziomu naładowania baterii, informacje dotyczące multimediów, spersonalizowane animacje, a także parametry pracy systemu, takie jak temperatura procesora.Konstrukcja obejmuje 10 silikonowych uszczelek i trzywarstwową piankę tłumiącą, która zapewnia klawiaturze lekką amortyzację. Jest też podkładka silikonowa o grubości 3,5 mm wewnątrz klawiatury odpowiedzialna za pochłanianie hałasu oraz pianka PORON pochłaniająca dźwięki i echo wewnątrz klawiatury.Producent postawił na mechaniczne przełączniki ROG NX, które posiadają fabrycznie nasmarowane trzonki i obudowy podstawy, co zapewnia bardziej płynne wrażenie klikania i eliminuje odgłosy odbijającej się sprężyny. Krzywe siły do aktywacji, dostrojone przez ROG i konstrukcja z szybką aktywacją, mają gwarantować doskonałe reakcje zwrotne podczas naciskania. Przełączniki są wymienialne w trybie hot swap, co pozwala uzyskać spersonalizowany wygląd.ROG Azoth to ciekawy wybór dla tych, którzy chcą samodzielnie spersonalizować swoją klawiaturę. W pakiecie zawarty jest smar Krytox GPL-205-GD0, trzy dodatkowe przełączniki, ściągacz do nasadek klawiszy i ściągacz do przełączników, otwieracz do przełączników oraz stojak do smarowania przełączników.Według producenta, technologia połączeń bezprzewodowych ROG SpeedNova zapewnia ponad 2000 godzin nieprzerwanej rozgrywki, z niemalże zerowymi opóźnieniami w trybie łączności RF 2,4 GHz (z wyłączonym oświetleniem RGB i OLED). Tryb Bluetooth umożliwia użytkownikom podłączenie klawiatury ROG Azoth do trzech urządzeń jednocześnie. Gracze mogą również ładować Azoth podczas gry, korzystając z trybu połączenia przewodowego USB. Ponadto w trybie MacOS zmienia się przypisanie funkcji klawiszy do użytkowania z komputerami MacBook i Macintosh.ASUS ROG Azoth będzie dostępna w polskich sklepach w drugiej połowie lutego 2023 roku. Nie znamy jeszcze polskiej ceny, w USA produkt wyceniono na $249.99 czyli blisko 1100 zł.