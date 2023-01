Redmi Note 12 Turbo w drodze. To będzie piąty smartfon w nowej serii

Ma zaskoczyć nas szybkością.

Specyfikacja Redmi Note 12 Pro Speed

Źródło: Xiaomi

Źródło: Xiaomi

Co może zaoferować Redmi Note 12 Turbo?

Xiaomi niedawno zaprezentowało oficjalnie w Chinach serię smartfonów Redmi Note 12 w skład, której wchodzą cztery modele: standardowy Redmi Note 12 , Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G i Redmi Note 12 Explorer Edition. Marka niedawno wprowadziła również Note 12 Pro Speed ​​Edition. Teraz nasz rodak, Kacper Skrzypek, który jest dość dokładny w kwestii przecieków, twierdzi, że wkrótce pojawi się jeszcze jedno urządzenie z serii Redmi Note 12. Omawiany model to Redmi Note 12 Turbo. Czego zatem możemy się po nim spodziewać?Kacper powiedział dalej, że Redmi Note 12 Turbo ma kryptonim Marble i będzie dostarczany z procesorem Qualcomm Snapdragon. Nie wiadomo jednak, czy telefon zostanie wprowadzony na rynek wyłącznie w Chinach, czy też będzie sprzedawany na rynkach światowych.Szczegóły sprzętowe Redmi Note 12 Turbo Edition są obecnie dość skąpe, ale patrząc na nazwę, możemy spekulować, że telefon będzie wyposażony w ultraszybką prędkość ładowania i prawdopodobnie mocniejszy układ SoC. Mocniejszy oczywiście w odniesieniu do pozostałych urządzeń należących do rodziny Redmi Note 12.Redmi Note 12 Pro Speed został wyposażony w 6.67-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080 pikseli) z adaptacyjną częstotliwością odświeżania pracująca w zakresie od 30 Hz do maksymalnie 120 Hz. Częstotliwość próbkowania dotykowego wyświetlacza wynosi 240 Hz. Do tego jeszcze dochodzi ściemnianie PWM o wysokiej częstotliwości 1920 Hz, odwzorowanie kolorów w palecie DCI-P3, jak również jasność szczytowa 900 nitów, Dolby Vision i HDR10+.Za działanie Redmi Note 12 Pro Speed odpowiada Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) z układem graficznym Adreno 642L, współpracujący z nawet 12 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci na dane typu UFS 2.2. Pamiętajcie, że tą drugą będziecie w stanie rozbudować, gdyż nie zabrakło czytnika microSD (obsługuje do 1TB).Snapdragon 778G ma 8 rdzeni w następującej konfiguracji: cztery rdzenie Kryo 670 o taktowaniu 2.4 GHz, jak również cztery rdzenie Kryo 670 o obniżonym taktowaniu do 1.9 GHz. Telefon działa na systemie Android 12 z niestandardową skórką MIUI 14 po wyjęciu z pudełka.Przechodząc do optyki, Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition został wyposażony w zestaw trzech obiektywów na tylnym panelu z bardzo dobrze znaną konfiguracją z modelu Xiaomi 11T , którego dla Was testowałem. Dlatego tez w smartfonie znajdziemy główny obiektyw 108MP z przysłoną f/1.89, wykorzystujący czujnik Samsung ISOCELL HM2, który został również zastosowany w wersji 11T Pro . Na całe szczęście został on zaktualizowany, dlatego tez na wyposażeniu nie zabrakło optycznej stabilizacji obrazu (OIS). Do tego dochodzi jeszcze obiektyw ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 MP i 2-megapikselowy przeznaczony do makrofotografii. Na froncie znajduje się natomiast 16-megapikseliowa jednostka do selfie i rozmów wideo.Specyfikację techniczną dopełnia kompletne zaplecze komunikacyjne (modem 5G SA/NSA, modul WiFi 6 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, NFC, a także port USB typu C i nadajnik podczerwieni). Energię dostarcza natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 67 W.Ta specyfikacja jest bardzo zbliżona do tego, co oferuje Xiaomi 11 Lite 5G NE , jak również jego następca, a mianowicie Xiaomi 12 Lite. Można zatem spokojnie przyjąć, że nadchodzący Redmi Note 12 Turbo będzie urządzeniom zbliżonym do Xiaomi 13 Lite, ale ze znacznie szybszym ładowaniem, choć zapewne nie tak szybkim, jak w Redmi Note 12 Explorer obsługującym technologię ładowania o mocy 210 W. Być może firma postawi na 150 W, ale tego nie można być jeszcze pewnym. Za jego wydajność może odpowiadać natomiast Snapdragon 7 Gen1, a zatem następca popularnego Snapdragona 778G.Jest on wytwarzany w 4nm procesie technologicznym i posiada dedykowany silnik AI. Moc obliczeniową generują: główny rdzeń ARM Cortex-A710 o taktowaniu dochodzącym do 2.4 GHz, trzy rdzenie ARM Cortex-A710 o obniżonym taktowaniu do 2.36 GHz i cztery energooszczędne rdzenie ARM Cortex-A510 1.8 GHz. Za wydajność graficzną odpowiada natomiast układ Adreno 662.Źródło: Twitter / @kacskrz / fot. tyt. Xiaomi (Redmi Note 12)