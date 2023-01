Nowe procesory Intel Xeon Scalable 4. generacji oraz Xeon Max

Masa nowości.

Nowe procesory Intel Xeon 4. generacji

Intel Crypto Acceleration

Seria dużych i interesujących nowych premier trwa. Zobaczyliśmy już między innymi nowości NVIDIA nowości AMD , ale to nie wszystko, co przygotowali dla konsumentów producenci elektroniki w styczniu tego roku. Intel na CES 2023 pokazał nowe układy Core 13. generacji , w tym najwydajniejszy procesor mobilny, a teraz firma wprowadziła na rynek jeszcze skalowalne procesory Xeon 4. generacji (Sapphire Rapids), procesory Intel Xeon Max (Sapphire Rapids HBM) i karty graficzne Intel Data Center Max (Ponte Vecchio).Intel Xeon 4. generacji to układy znane pod nazwą kodową Sapphire Rapids. Produkowane przy wykorzystaniu procesu litograficznego Intel 7 nm konstrukcje oferują większą wydajność na rdzeń w porównaniu do poprzedniej generacji. Cechą charakterystyczną procesorów jest obecność wyłącznie rdzeni Performance, w przeciwieństwie do rozwiązań konsumenckich. Łącznie do sprzedaży trafi ponad 50 procesorów z serii Max (9000), Platinum (8000), Gold (6000 i 5000), Silver (4000) i Bronze (3000).Pośród wykorzystywanych technologii znalazły się:Architektura kafelkowa pozwoliła Intelowi lepiej dopasować ofertę do potrzeb rynku. Do sprzedaży trafią m.in. 4-kafelkowe procesory Extreme Core Count i Max Series - te drugie będą radzić sobie lepiej w sytuacjach wymagających wydajnych obliczeń dotyczących zbiorów danych. W ofercie widnieją również propozycje z serii Medium Core Count z 1 kafelkiem, gwarantujące wyższe taktowanie i niższe opóźnienia.Nowości Intel konkurowały będą z układami AMD EPYC Genoa.Źródło: Intel