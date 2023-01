Lenovo też chciało mieć handheld do cloud gamingu. Youtuber kupił prototyp konsoli

Logitech G Cloud z korzeniami w Lenovo?



W ciągu ostatnich miesięcy mieliśmy dwa przypadki wypuszczenia androidowych konsol typu handheld (podobnych formą np. do Nintendo Switch czy Steam Deck) nakierowanych na rozgrywkę w chmurze, ale obsługujących też normalne gry i aplikacje z Androida. Pierwszy był Logitech ze swoim Logitech G Cloud, później otrzymaliśmy Razera Edge. Okazuje się, że podobne plany miało też Lenovo, ale finalnie nie wydało urządzenia i to mimo stworzenia w zasadzie gotowego produktu. Po czasie w Chinach zaczęto sprzedawać partię prototypów konsoli Lenovo Legion Play. Minimum dwie sztuki trafiły do youtuberów. Z ich materiałów można wyciągnąć ciekawe wioski powiązane z projektem Logitecha.



O mały włos nie dostaliśmy cloudowej konsoli Lenovo, byłaby bardzo podobna do Logitecha G Cloud

Materiały o cloud gamingowej konsoli Lenovo Legion Play przedstawili chociażby tacy twórcy z YouTube, jak Taki Udon oraz TESTTRON. Weszli w posiadanie swojego sprzętu zwyczajnie kupując go w sieci za równowartość około 160 dolarów (mniej więcej 700 złotych po obecnym kursie). Jeśli chcecie dołączyć do grona posiadaczy Lenovo Legion Play, to nie ma na to większych perspektyw. To tylko bardzo małe partie z oferty w Chinach. Sprzęt nigdy nie został oficjalnie wydany, nic nie wiadomo też obecnie na temat planów finalizacji projektu. Pewne informacje o istnieniu Lenovo Legion Play można było znaleźć na stronie firmy pod koniec 2021 roku, ale Lenovo musiało zmienić plany.





Sprzęt wydaje się pod wieloma względami bardzo podobny do Logitech G Cloud. Jego sercem jest również układ Qualcomm Snapdragon 720G oraz 4GB pamięci RAM i 64GB przestrzeni na dane. Do tego dotykowy ekran o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 1920 x 1080 px (obsługuje HDR 10), stereofoniczne głośniki przednie, akumulator 7000 mAh i zintegrowany gamepad. A to wszystko w obudowie o łącznej wadze 436 gramów (bryła wymaga lepszego wykończenia krawędzi, ale to przecież prototyp) pod kontrolą Androida 11. Jeśli bliżej zaczniemy przyglądać się oprogramowaniu, to możemy się zdziwić.



Legion Play może być bezpośrednim przodkiem konsoli Logitech G Cloud, widać w nim rękę Tencent

Najciekawiej zaczyna być, kiedy porównamy nakładkę systemową z Lenovo Legion Play i Logitech G Cloud. Są w zasadzie identyczne, a przecież za oprogramowaniem do produktu Logitecha stał chiński Tencent. Podobno według nieoficjalnych informacji, początkowo Lenovo chciało zaprezentować swój produkt latem 2021 roku (prototypy o nazwie kodowej Zelda są datowane na marzec 2021 roku), ale zrezygnowało z tego planu. Łącząc poszlaki można przypuszczać, że po fiasku projektu Tencenta i Lenovo, pierwsza z firm dogadała się z Logitechem, aby jednak wydać bardzo podobny produkt. To tylko spekulacje, ale wydają się całkiem prawdopodobne.



