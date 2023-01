Nowy Sony Walkman niczym dobajerzony iPod Touch na Androidzie

Marka znana z kaset wciąż żywa, ale w innej formie.



Zapewne pamiętacie jeszcze kultowe walkmany na kasety magnetofonowe, które były popularne w latach ’80 i ’90 ubiegłego wieku. Jeśli nawet nie osobiście, to przynajmniej z opowieści starszych od was osób. Wraz z rozwojem przenośnego sprzętu grającego, te zostały początkowo wyparte przez discmany (przenośne odtwarzacze płyt audio CD), następnie mobilne małe odtwarzacze MP3 i MP4 (jedynymi z bardziej zaawansowanych były chociażby Apple iPody i iPody Touch). Finalne niemalże zupełnie zabiły je smartfony, w których możemy słuchać ogromu muzyki z chmury czy (jeśli jesteśmy bardziej konserwatywni) zgranych zasobów na pamięć wewnętrzną lub kartę microSD.



Sony Walkman NW-A306 przenośnym odtwarzaczem audio na miarę obecnych czasów

Jednak marka Sony Walkman wcale nie umarła i choć nie jest już tak popularna jak w czasach swojej największej świetności, wciąż wychodzą sprzęty tego gatunku. W obecnych czasach zamiast klasycznych kaset mamy pamięć flash i komunikację bezprzewodową. Za sprawą pracy na systemie Android, nowy Sony Walkman NW-A306 można wręcz porównać do Apple iPoda Touch, ale znacznie nowocześniejszego za sprawą lat dzielących oba sprzęty.





W nowym walkmanie mamy chyba wszystkie przyciski i porty wymagane od nowoczesnego odtwarzacza / Foto: Sony



Odtwarzacz po części można pomylić ze starszym androidowym smartfonem. W końcu mamy dość kanciastą bryłę i ramki wokół ekranu (dotykowy 3,6 cala) większe niż w obecnych telefonach, ale też normalny pulpit, sklep Google Play i inne aplikacje, ekranowe przyciski sterowania interfejsem. Główną różnicą są rozbudowane fizyczne przyciski na prawej krawędzi, które przeznaczone są do sterowania odtwarzaniem muzyki czy głośnością. Sony Walkman NW-A306 ma też Bluetooth, dwuzakresowe WiFi (zapewne w standardzie WiFi 5 ac), gniazdo słuchawkowe czy slot na karty microSD. Jego wbudowany akumulator (ładowany poprzez port USB-C) wystarczy nawet na 36 godzin odtwarzania, jeśli używamy lokalnych plików.



Wszechstronne zastosowania muzyczne i wysoka jakość dźwięku po kablu oraz bezprzewodowo

Z powodu zastosowania Androida, możemy korzystać zarówno z muzyki o bardzo różnych formatach (m.in. popularne MP3, FLAC) zapisanej na pamięci wewnętrznej czy karcie, ale i wielu usług strumieniowana. Do nowego Walkmana podłączymy zarówno tradycyjne słuchawki na kablu ze złączem minijack 3,5 mm jak i bezprzewodowe po Bluetooth. Jedynie nie jestem pewien, czy sprzęt ma wbudowany głośnik, choć raczej nie. No chyba, że mały na dolnej krawędzi pomiędzy portami, ale zakładam, że to tylko otwór do przewleczenia zawieszki na smycz.



Sony Walkman NW-A306 będzie dostępny w czarnej i ciemnoniebieskiej wersji kolorystycznej / Foto: Sony



Sony zapewnia, że dzięki wysokiej jakości komponentom, cyfrowemu wzmacniaczowi S-Master HX, technologii DSEE Ultimate (sztuczna inteligencja Edge AI poprawiająca jakość muzyki, szczególnie z gorszej jakości nagrań) i obsłudze DSD, LDAC, aptX HD czy Hi-Res Audio Wireless, wrażenia audio będą na najwyższym poziomie przy zachowaniu bardzo dobrej jakości. Co ciekawe istnieje nawet tryb modyfikujący ścieżki dźwięku w taki sposób, aby brzmiały jak odtwarzane z winylowych płyt.



