Ten czip może na dobre zmienić urządzenia od Apple

Firma ma spore ambicje.



Jak donosi Bloomberg, Apple rozpoczęło kolejny etap prac nad zrealizowaniem pragnień dotyczących swojej niezależności. Amerykańska firma ma bowiem projektować zupełnie nowy, wewnętrzny procesor, który posiadałby w sobie jednakowo modem do połączeń komórkowych, Bluetooth oraz Wi-Fi.



Obecnie w kwestii modemów Apple korzysta z produktów od takich firm jak Broadcom czy Qualcomm.



Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego



Co ciekawe, komentarze ze strony Qualcomma zdradzają, że jeszcze w tegorocznych iPhone’ach znajdziemy modemy tego producenta. Wygląda więc na to, iż Apple zdecydowało się przesunąć premierę swoich dedykowanych układów na 2024 rok. To w pewien sposób mogłoby się pokrywać z chęcią implementacji przez firmę złącza USB typu C do nowych urządzeń z jabłkiem w logo.