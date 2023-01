Karcher przyznał się do zawyżania cen sprzętu w Polsce przez ponad 20 lat

Kara to 26 milionów złotych.

Zmowa cenowa. Karcher ukarany

"Zmowa rozpoczęła się już pod koniec lat 90., co oznacza, że przez ponad 20 lat nie można było kupić w Polsce produktów popularnej marki Kärcher taniej niż po odgórnie narzuconych cenach. To bulwersująca sprawa przede wszystkim ze względu na okres trwania zmowy rynkowej. Porozumienie dotyczyło początkowo sklepów stacjonarnych, a następnie sprzedaży internetowej"

Dystrybutorzy mieli ograniczenie pole manewru

Z pewnością niejednokrotnie słyszeliście o marce Karcher. Producent ten wyspecjalizował się w produkcji urządzeń czyszczących, wykorzystywanych nierzadko także przez profesjonalne firmy. W niejednym polskim garażu stoi myjka ciśnieniowa Karcher, a nazwa Karcher stała się w wielu domach synonimem porządnego odkurzacza piorącego.poinformował właśnie o nałożeniu kary na spółkę, a Karcher przyznał się za zawyżanie cen produktów na przestrzeninałożył na spółkę Karcher karę w wysokościzasprzedaży urządzeń i systemów czyszczących przez ponad dwie dekady. Zgromadzony materiał dowodowy ujawnił, że praktyk tych firma dopuszczała się od końca lat 90. XX wieku w porozumieniu ze swoimi dystrybutorami.Karcher przez ponad 20 lat ustalał minimalne, sztywne ceny detaliczne swoich produktów. Chodzi o całą paletę sprzętu do wykorzystania profesjonalnego i domowego, w tym myjki, urządzenia wysokociśnieniowe, odkurzacze, mopy, zamiatarki, szczotki elektryczne, froterki czy urządzenia do czyszczenia wykładzin.- komentował Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.UOKiK przekazał, że aż do 2005 roku spółka karcher narzucała swoim sieciom sprzedaży ceny produktów w sprzedaży stacjonarnej oraz w Internecie. Po 2005 roku ustalano ceny przede wszystkim w sklepach internetowych.W świetle ujawnionych szczegółów sprawy dowiadujemy się, iż dystrybutorzy mogli kształtować ceny, ale tylko na warunkach ustalanych przez Karcher. Jednym słowem: konsument nie mógł kupić ich taniej, niż życzył sobie tego producent.Jak? Odbierano im rabaty, pozbawiano wsparcia marketingowego, a nawet wypowiadano umowy współpracy.