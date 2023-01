Wydarzenie Galaxy Unpacked już oficjalnie. Premiera nowych flagowców Samsung 1 lutego

Zapamiętaj tę datę.

Zapowiedź wydarzenia Galaxy Unpacked na stronie głównej Samsunga. | Źródło: Samsung

Samsung Galaxy S23 – czego się spodziewać?

Samsung Galaxy S23 Ultra na renderze. | Źródło: OnLeaks, Smartprix

To samo ogłoszenie pozwala też na zapisanie się do wydarzenia lub dodanie go do swojego kalendarza. Po zapisaniu się otrzymasz na adres e-mail wiadomość przypominającą o transmisji z Galaxy Unpacked.Co istotne, transmisja z Galaxy Unpacked wystartuje. Zapewne potrwa ona około godzinę.Oczywiście, podczas wydarzenia Galaxy Unpacked poznamy w końcu oficjalną specyfikację nowych flagowsów Samsunga. Wycieki sugerują jednak, iż powinniśmy oczekiwać prezentacji smartfonów, które doczekają się kilku zupełnie. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się też, że wszystkie warianty Galaxy S23 będą posiadały na start 256 GB pamięci wewnętrznej. Samsung dalej będzie produkował wersje z 128 GB pamięci, ale mają być one dostępne na nielicznych rynkach. Jeśli chodzi o pamięć RAM, to Samsung Galaxy S23 i S23+ mają posiadać jej 8 GB pamięci LPDDR5x, natomiast Samsung S23 Ultra 8 GB lub 12 GB pamięci RAMSamsung Galaxy S23 powinien zostać wyposażony w 6.1-calowy wyświetlacz FHD+, S23+ 6.6-calowy, a S23 Ultra 6.8-calowy. Ekrany mają charakteryzować się adaptacyjną częstotliwością odświeżania 120 Hz i centralnie umieszczonym aparatem do selfie.Za wydajność nowej serii smartfonów ma odpowiadać procesor, zaś ich oprogramowaniem będziez nakładką. Wszystkie urządzenia mają obsługiwać 5G i bezprzewodowe ładowanie o mocy 15 W. Dobra wiadomość jest taka, że Samsung Galaxy S23 ma być wyposażony w baterię o pojemności 3900 mAh, S23+ o pojemności 4700 mAh, a S23 Ultra o pojemności 5000 mAh.W tej chwili nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na premierę nowych flagowców Samsunga. 1 lutego dowiemy się, czy będą to urządzenia godne uwagi.Źródło: Samsung, fot. tyt. Samsung