Pixel Tablet od Google będzie wyjątkowy. Kilka rozwiązań sprawi, że go zapragniesz

Siłą tabletu będą akcesoria i oprogramowanie

Źródło: Google

Ten tablet nie obrośnie kurzem w szafie

Specyfikacja Google Pixel Tablet

Źródło: LetsGoDigital

Cena i dostępność

W tym roku Google ma zamiar powrócić na rynek tabletów ze swoim najnowszym urządzeniem, którego mocnym akcentem będzie nie tyle specyfikacja techniczna, ile dedykowane akcesoria i dopracowane oprogramowanie. To bardzo często liczy się bardziej od flagowego układu SoC na pokładzie, aczkolwiek nie napisałem, że go nie będzie.Okazuje się bowiem, że Google ma zamiar wkroczyć na nowy poziom wraz z prezentacją swojego nowego tabletu Pixel. Firma powraca na rynek tabletów, ale nie chce tylko oferować zwykłego urządzenia. Zdecydowanie tak nie będzie w przypadku tabletu Pixel, ponieważ stacja dokująca z głośnikiem daje również możliwość używania tabletu jako głośnika z wyświetlaczem, a dokładniej rzecz ujmując, przeobraża go w dobry system do multimediów.Aby akumulator w nadchodzącym tablecie nie uległ uszkodzeniu (ponieważ po zadokowaniu jest stale zasilany prądem), trzeba będzie skorzystać w ustawieniach urządzenia z możliwości ładowania ogniwa maksymalnie do 90 procent i tym samym nie wpływać negatywnie na jego żywotność. Smartfony Pixel mają podobną funkcję i ładują się do pełna dopiero tuż przed budzikiem. Chroni to akumulator przez długi czas. Oczywiście nie jest to rozwiązania, które wykorzystuje tylko Google, gdyż obecne jest także w smartfonach Motorola i kilku innych producentów.Pixel Tablet będzie również obsługiwał piórko Universal Stylus Initiative (USI). Aby poinformować Cię, kiedy trzeba naładować pióro, Google wprowadzi nowe powiadomienie, które wyświetli poziom naładowania akumulatora w stylusie. Jednocześnie powinny być obsługiwane pióra uniwersalne ze wszystkimi ich funkcjami. Na przykład, jeśli naciśniesz przycisk na piórze, tablet powinien rozpoznać naciśnięcie przycisku i uruchomić aplikację Notatki. Znany jest w podobnej formie z wielu innych urządzeń obsługujących pióro.Dzięki Pixel Tablet Google robi krok we właściwym kierunku. Dostajesz nie tylko tablet, ale także inteligentny wyświetlacz ze stacją dokującą z głośnikiem, co oznacza, że ​​możesz korzystać z tabletu, nawet jeśli nie używasz go jako klasycznego tabletu. Nie leży nieużywany w kącie, jak to ma miejsce w przypadku wielu innych tabletów, ale służy również celom praktycznym. W połączeniu z wieloma usługami Google, takimi jak Asystent Google, ten tablet staje się bardzo interesujący.Wciąż jeszcze daleko do premiery Pixel Tablet, więc nie wiemy o nim zbyt wiele. Jednak Google ujawniło kilka ciekawostek na temat specyfikacji i zasugerowało niektóre funkcje. W międzyczasie osoby zajmujące się przeciekami uzupełnili pewne luki.Jak dotąd jedną z niewielu rzeczy, które wiemy na pewno o sprzęcie Pixel Tablet, jest to, że będzie on działał na układzie SoC Google Tensor. Biorąc pod uwagę, że zadebiutuje w 2023 roku, prawdopodobnie pojawi się on wraz z Tensorem drugiej generacji. Google potwierdził podczas prezentacji 6 października 2022 roku, że ​​tablet rzeczywiście będzie działał na Tensor G2. Podczas konferencji wspomniano również, że Google współpracuje z programistami, aby upewnić się, że aplikacje Pixel Tablet mogą korzystać z funkcji dużego ekranu, takich jak podział ekranu i obsługa rysika.Według Kuby Wojciechowskiego (z serwisu 91Mobiles ), Pixel Tablet może mieć 11-calowy wyświetlacz, może obsługiwać Wi-Fi 6 i mieć własny rysik USI 2.0 firmy Google. Ponadto urządzenie może oferować 128 GB i 256 GB wbudowanej pamięci.Na chwilę obecną nie ma informacji na temat wyceny tabletu marki Google, ale zapewne zmieni się to w najbliższej przyszłości.Warto jednak zauważyć, że Google określa tablet jako premium, mimo że wygląda na to, że nie będzie. Google może używać tego określenia w odniesieniu do i wrażeń z użytkowania, ale cena może być niższa niż w przypadku iPada Pro lub Galaxy Tab S8 Ultra. Byłoby wybitnie mądrym posunięciem biznesowym, gdyby Google spróbował podciąć konkurencję, co mogłoby przełożyć się na spore zainteresowanie.Źródło: 9to5google / fot. tyt. Google