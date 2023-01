Xiaomi nareszcie zaprezentuje godnego następcę Xiaomi 11 Lite 5G

Specyfikacja Xiaomi 13 Lite ujawniona.

Co zaoferuje Xiaomi 13 Lite?

Xiaomi 13 Ultra nie jest jedynym brakującym smartfonem nowej serii chińskiego producenta. Wszak ekscytacja nadchodzącym fotosmartfonem marki przyćmiewa nieco rychłą premierę Xiaomi 13 Lite. Okazuje się, że tegoroczny średniak należący do stricte flagowej rodziny będzie nareszcie godnym następcą dwóch poprzednich generacji. Czego zatem możemy się po nim spodziewać?Chiński gigant technologiczny ogłosił, że seria Xiaomi 13, która obejmuje podstawowy i wyższy wariant Pro, zostanie wprowadzona na całym świecie podczas wydarzenia MWC 2023. Xiaomi nie określiło jednak jasno, czym właściwie są te nowe technologie. Chociaż mówi się również, że firma ogłosi swój model Ultra podczas tego wydarzenia. Do tego jeszcze jest bardzo prawdopodobne, a raczej wskazane, aby wraz z najmocniejszym urządzeniem w ofercie pojawił się także smartfon klasy średniej, a zatem nasz tytułowy Xiaomi 13 Lite. Model ten właśnie pojawił się na stronie Google, zdradzając kluczowe podzespoły.Xiaomi 13 Lite o nazwie kodowej Ziyi, która pasuje do Xiaomi Civi 2 został dostrzeżony w Google Play Console, dzięki czemu poznaliśmy niektóre kluczowe podzespoły nadchodzącego smartfona. Zanim jednak o nich, kilka slow na temat wyglądu, który również został ujawniony.Okazuje się, że smartfon będzie spójny z resztą członków rodziny Xiaomi 13, a zatem wyświetlacz zostanie zakrzywiony na dłuższych krawędziach, a w jego górnej części obecny będzie niewielkich rozmiarów otwór dedykowany kamerze Selfie. Na tylnym panelu widoczny jest natomiast prostokątny moduł aparatu, na którym osadzone zostały trzy czujniki. Nie ma co ukrywać, ale model ten wygląda bardzo dobrze i w zasadzie nawet lepiej, niż Xiaomi 11 Lite , czy też Xiaomi 12 Lite Smartfon zaoferuje rozdzielczość wyświetlacza FHD+ (1080 x 2400 pikseli) i zagęszczenie pikseli na cal wynoszące 440. Jeśli faktycznie Xiaomi 13 Lite będzie przemianowanym Xiaomi Civi 2, to zaoferuje ekran wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 6.65” z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Do tego nie zabraknie wsparcia dla HDR10+ i do tego jeszcze obsługi 10-bitowej głębi kolorów. Będzie to zatem ten sam ekran, co w poprzedniej generacji, no, chyba że Xiaomi postawi na nowszą technologię.Za wydajność w nadchodzącym Xiaomi 13 Lite ma odpowiadać układ SM7450. To oznaczenie odnosi się do chipsetu Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, który ma współpracować z 8-gigabajtową pamięcią RAM. Zapewne na dane zarezerwowane zostanie w tym wariancie 128 GB pamięci. Podobno smartfon po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem MIUI.Niewykluczone, że oferta obejmie także model nieco mocniejszy, a zatem wyposażony w 12 GB pamięci RAM i 256 GB na dane i aplikacje.Snapdragon 7 Gen1 to następca popularnego wśród modeli ze średniej półki Snapdragona 778G. Jest on wytwarzany w 4nm procesie technologicznym i posiada dedykowany silnik AI. Moc obliczeniową generują: główny rdzeń ARM Cortex-A710 o taktowaniu dochodzącym do 2.4 GHz, trzy rdzenie ARM Cortex-A710 o obniżonym taktowaniu do 2.36 GHz i cztery energooszczędne rdzenie ARM Cortex-A510 1.8 GHz. Za wydajność graficzną odpowiada natomiast układ Adreno 662.Na tylnym panelu zagości prawdopodobnie 50-megapikselowy sensor, który Xiaomi połączyło z 50-megapikselowym aparatem ultraszerokokątnym i 2-megapikselowym sensorem makro. Przedni aparat zaoferuje co najmniej 32 megapiksele. Będzie to zatem dobry zestaw dla modelu ze średniej półki cenowej, o ile Xiaomi nie zapomni o optycznej stabilizacji obrazu.Specyfikacja powinna obejmować również: akumulator o pojemności 4500 mAh (o 200 mAh większy, niż w poprzedniku) ze wsparciem dla szybkiego ładowania 67 W, głośniki stereofoniczne, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2 i transmiter podczerwieni. Do tego jeszcze czujnik biometryczny umieszczony pod wyświetlaczem.To wszystko, co wiemy na ten moment o Xiaomi 13 Lite, aczkolwiek pewne jest, że w najbliższych dniach i tygodniach do sieci przedostanie się więcej szczegółów na jego temat. Będzie to zatem nie tylko dobrze poprawiony poprzednik, ale także solidny konkurent dla nadchodzącego Samsunga Galaxy A54 Źródło: Google Play Console via mysmartprice / fot. tyt. Google Play Console (Model Xiaomi 12 Lite)