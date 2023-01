MSI odświeża portfolio o mocne laptopy z grafikami RTX 4000 i procesory Intel Core 13 gen

Wraz z wypuszczeniem na rynek mobilnych wariantów kart graficznych z rodziny Nvidia RTX 4000 Ada Lovelace i procesorów Intel Core HX 13 gen Raptor Lake, swoje propozycje komputerów przenośnych zaprezentowały wiodące firmy zajmujące się laptopami. Nie inaczej jest z MSI i ich seriami nowych wyjątkowo wydajnych produktów.



Absolutnie topowe maszyny MSI Titan GT, MSI Raider GE i MSI Vector GP

Dla graczy MSI przygotowało serie Titan GT, Raider GE, Vector GP, które charakteryzują się dużą mocą, ale różnią się postawieniem na nieco inne dodatkowe właściwości. W Titan GT i Raider GE można spotkać nawet flagowe procesory Intel Core i9-13980HX (8 rdzeni performance, 16 rdzeni efficient, 32 wątki) i mobilne karty graficzne Nvidia GeForce RTX 4090. I to przy dużym łącznym zużyciu mocy nawet na poziomie 250 W z racji zastosowania MSI OverBoost Ultra (175 W dla grafiki z Dynamic Boost 2.0 i 75 W dla procesora).





Najmocniejsze modele laptopów bez kompromisów / Foto: MSI



Najlepsze wrażenia wizualne zapewni MSI Titan GT z ekranem miniLED (ponad 1000 stref lokalnego podświetlania) 4K o odświeżaniu 144 Hz i jasności ponad 1000 nitów. MSI chwali się, że to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Jeśli jednak wolicie postawić na jeszcze wyższe odświeżanie kosztem nieco mniejszej rozdzielczości, to w MSI Raider GE znajdziecie ekran 240 Hz o rozdzielczości QHD+ i nieco zmienionych proporcjach panoramy 16:10. W tym modelu dostrzeżecie też matrycową listwę podświetlenia, które spodoba się graczom. Za to linia Vector GP zyska uznanie u osób ceniących minimalistyczny wygląd i niskoprofilowe obudowy.



Smukłe maszyny MSI Stealth i MSI Stealth Studio dla twórców i graczy

W serii MSI Stealth (w tym podserii MSI Stealth Studio) postawiono na smukłość i ogólną mobilność (w stosunku do wielkości matrycy), ale wciąż zachowując bardzo wysokie parametry. A to chociażby dzięki zastosowaniu technologii Nvidia Max-Q. Firma przygotowała całą gamę produktów Stealth o przekątnej ekranów 14 cali, 15 cali, 16 cali i 17 cali. Obudowy wariantów MSI Stealth 14 Studio i Stealth 16 Studio zostały wykonane ze stopu magnezowo-aluminiowego. Mniejszy z nich za sprawą chłodzenia MSI Vapor Chamber jest najmocniejszym gamingowym 14-calowym laptopem (choć MSI nie doprecyzowało czy wyłącznie w ich portfolio, a może jednak wśród wszystkich wiodących producentów komputerów). Za to większy wariant MSI Stealth 16 Studio ma rozbudowany system dźwięku z aż sześcioma głośnikami Dynaudio.



Smukłe i wydajne propozycje dla graczy i twórców / Foto: MSI



Wszystkie modele MSI Stealth Studio są zgodne z założeniami platformy Nvidia Studio, więc świetnie nadają się dla szeroko rozumianych twórców treści czy do pracy kreatywnej. Co nie znaczy, że nie da się na nich pograć, do tego także wyśmienicie się sprawdzą. Za to w wariancie MSI Stealth 15 (bez dopisku Studio), firma zastosowała topowy bardzo szybki ekran OLED (odświeżanie 240 Hz i czas reakcji poniżej 0,2 ms). Z 100 proc. pokrycia przestrzeni kolorów DCI-P3 ucieszą się zarówno gracze jak i osoby pracujące z ruchomym i statycznym obrazem.



Przystępne gamingowe laptopy MSI Cyborg, Katana, Sword i Pulse także z nowymi CPU i GPU

Jeśli oczekujecie nieco bardziej przystępnego sprzętu, ale wciąż wydajnego i gamingowego, to MSI może zaproponować całą gamę modeli z lubianych serii Pulse, Katana i Sword, ale zacznijmy od czegoś trochę nietypowego. Cyborg wyróżnia się z nich intrygującym designem z półprzezroczystymi elementami obudowy, które dają wgląd w części ze środka i nadają w pewnym stopniu cyberpunkowego charakteru. Oczywiście nie zabrakło kolorowego podświetlenia klawiatury.



Niezła moc i nietuzinkowe wzornictwo z prześwitującą obudową / Foto: MSI



Cenione, choć bardziej typowe linie Katana, Sword i Pulse, również otrzymały najnowsze procesory i układy graficzne, więc nie zabraknie im mocy nawet w najbardziej wymagających grach. MSI podkreśla nowość związaną z wprowadzeniem przełącznika MUX do wspominanych linii. Odpowiada za płynne i łatwe zmiany pracy grafiki pomiędzy układem dedykowanym (sama firma używa też określenia hybrydowym) a dyskretnym. Do jego obsługi wystarczy użyć firmowego programu MSI Center.



MSI Creator Z w nowej odsłonie, czyli odświeżenie świetnej serii dla twórców treści

Już seria MSI Stealth Studio była skierowana w dużej mierze do twórców i osób wykonujących szeroko rozumiane prace kreatywne, ale Creator Z zawiera też kolejne atuty. Oczywiście komputery MSI Creator Z17 HX Studio i MSI Creator Z16 HX Studio mają na pokładzie najnowsze układy Intel Core HX 13 gen, a ich projekt otrzymał certyfikat Nvidia Studio. Firma zachwala, że połączenie wydajnych podzespołów i chłodzenia Vapor Chamber Cooler, zaowocowało przekłuciem wspominanych komputerów w najmocniejsze laptopy dla twórców dostępne na całym rynku.



Najlepszy wybór dla twórców treści potrzebujących sporo mocy / Foto: MSI



Zaopatrując się w nie, można też skorzystać z aktywnych rysików MSI Pen 2. Zastosowano w nich najnowszą technologię MPP2.6. Precyzyjne wrażenia gwarantuje rozpoznawanie aż 4096 poziomów nacisku czy dotykowe sprzężenie zwrotne. Firma twierdzi, że odczucia są wręcz bardzo podobne do pisania po prawdziwej kartce papieru.



Eleganckie ultrabooki MSI Prestige łączą w sobie niezłą moc i wyjątkową lekkość konstrukcji

Podobnie jak serie MSI Creator Z czy MSI Stealth/MSI Stealth Studio, także linia MSI Prestige nie ma krzykliwego wyglądu. Warianty MSI Prestige 14 Evo i MSI Prestige 16 Evo zawierają w specyfikacji nieco niżej pozycjonowane (choć ciągle wysokopółkowe) procesory Intel Core i7 H, które wciąż mają bardzo dużo mocy, ale względem Intel Core HX, nie potrzebują aż tak wiele energii czy zaawansowanego systemu odprowadzania ciepła. Edycja MSI Prestige 16 Studio ma nawet mobilną grafikę Nvidia GeForce RTX 4000 i certyfikat Nvidia Studio.



Najbardziej smukłe i lekkie z nowych laptopów MSI / Foto: MSI



Absolutnie najmniejszym, najbardziej smukłym i najlżejszym komputerem z całej rodziny jest MSI Prestige 13 Evo. Mimo zastosowania obudowy ze stopu magnezowo-aluminiowego, a nie plastiku, jego waga wynosi jedynie 990 g. Zmieszczono też akumulator o pojemności 75 Whr, który pozwala na pracę bez ładowania nawet przez 15 godzin. To wydajny i naprawdę niewielki laptop o cienkich ramkach. Nawet w zestawieniu z bardziej typowy przenośnymi komputerami o większej matrycy 14 cali, będzie lżejszy i mniejszy, więc idealny dla osób w ciągłym ruchu.



Absolutnie najmniejszym, najbardziej smukłym i najlżejszym komputerem z całej rodziny jest MSI Prestige 13 Evo. Mimo zastosowania obudowy ze stopu magnezowo-aluminiowego, a nie plastiku, jego waga wynosi jedynie 990 g. Zmieszczono też akumulator o pojemności 75 Whr, który pozwala na pracę bez ładowania nawet przez 15 godzin. To wydajny i naprawdę niewielki laptop o cienkich ramkach. Nawet w zestawieniu z bardziej typowy przenośnymi komputerami o większej matrycy 14 cali, będzie lżejszy i mniejszy, więc idealny dla osób w ciągłym ruchu.

Najnowsze CPU i GPU dla wymagających.