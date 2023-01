Jaki powerbank do samolotu? Sprawdź oficjalne wytyczne linii lotniczych

Sprawdź przed lotem.



Wiele osób, szykując się do podróży samolotem, zastanawia się, czy może wziąć ze sobą powerbank. W końcu, to urządzenie może okazać się podczas długiej wyprawy nieocenione. No właśnie, czy na pokład samolotu można zabrać powerbank? Jeśli tak, to gdzie go zapakować – do bagażu podręcznego czy rejestrowanego?





Powerbank można przewozić samolotem tylko w bagażu podręcznym. | Źródło: Unsplash/SCREEN POST

pojemność (w mAh) x napięcie (w V) / 1000 = pojemność (w Wh)

Na pokład samolotu nie wnoś powerbanka o pojemności większej niż 160 Wh. | Źródło: Unsplash/Suhyeon Choi

Powerbank, a podróż samolotem konkretnej linii lotniczej

Wizz Air

PLL LOT

Ryanair

Lufthansa

EasyJet

Przewóz powerbanków samolotem nie jest dopuszczony w bagażu rejestrowanym. | Źródło: Pixabay/JESHOOTS-com

Podsumowanie

Szczegółowe zasady co do dopuszczonej pojemności i liczby powerbanków zabieranych na pokłady samolotów różnią się. Międzynarodowe prawo pozwala na transport samolotem powerbanków o pojemności do, ale niektóre linie lotnicze wymagają uzyskania specjalnejOczywiście, pojemność większości powerbanków wyrażana jest w miliamperogodzinach. Miliamperogodziny przeliczysz jednak na watogodziny, korzystając z poniższego wzoru:Dla ułatwienia możesz też zapamiętać, że, a 160 Wh to około 43 000 mAh.Linie lotnicze wymagają, aby każdy powerbank był odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i zwarciem. Powerbank najlepiej zapakować w oryginalne pudełko lub woreczek strunowy.(ang.) informuje, że powerbanki, ani inne zapasowe akumulatory, nie powinny być ładowane na pokładzie samolotu. Nie powinniśmy też ładować z ich pomocą innych urządzeń takich jak laptopy czy telefony komórkowe. Niektóre linie lotnicze, takie jakczy, wyraźnie tego zabraniają.Jak wspomniałam, zasady co do przewozu powerbanków na pokładzie samolotu mogą się nieco różnić w zależności od linii lotniczej. Poniżej przedstawiłam w najważniejsze informacje na temat transportu powerbanków w przypadku najpopularniejszych linii lotniczych w Polsce.dopuszcza przewóz w bagażu podręcznym baterie/akumulatory litowe metaliczne (litowo-metalowe) lub zawierające stopy litu, w których skład wchodzi nie więcej niż 2 gramy lity. Akumulatory litowo-jonowe nie mogą mieć zaś pojemności większej niż 100 Wh. Akumulatory litowo-jonowe o pojemności większej niż 100 Wh, ale nieprzekraczającej 160 Wh, mogą być przewożone jako akumulatory zapasowe lub w urządzeniu elektronicznym, ale tylko po uzyskaniu zgody od Wizz Air. Jedna osoba może przewozić w bagażu podręcznym do dwóch pojedynczo zabezpieczonych akumulatorów zapasowych o pojemności od 100 do 160 Wh.dopuszczają transport w bagażu podręcznym dwa spakowane osobno powerbanki o maksymalnej pojemności do 160 Wh.dopuszcza do przewozu w bagażu podręcznym urządzeń zasilanych przez akumulator litowy, o ile moc akumulatora nie przekracza 160 watogodzin. Podczas jednego lotu można przewozić maksymalnie 15 osobistych urządzeń elektronicznych oraz 20 baterii litowych na pasażera.pozwala na umieszczenie w bagażu podręcznym baterii/akumulatorów litowych lub litowo-jonowych, w tym powerbanków, odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami i zwarciami. Zawartość litu w bateriach litowych lub litowych metalicznych nie może przekraczać 2 gramów.. Lufthansa pozwala na przewóz powerbanków o pojemności do 100 Wh w liczbie „przewidzianej do użytku osobistego”, a o pojemności od 100 Wh do 160 Wh w liczbie do dwóch sztuk na osobę, choć tylko za zgodą przewoźnika. Akumulatory o pojemności przekraczającej 160 Wh nie są dozwolone.EasyJet umożliwia przewóz w bagażu podręcznym do dwóch baterii litowo-jonowych lub powerbanków o pojemności do 160 Wh. Baterie muszą być indywidualnie chronione w celu uniemożliwienia zwarć.W skrócie, powerbank można zabrać w podróż samolotem, ale tylko do bagażu podręcznego. Maksymalna pojemność powerbanka dopuszczona na pokładzie samolotu wynosi 160 Wh, ale przewóz powoerbanka o pojemności do 100 Wh często wymaga zgody przewoźnika. Wielu przewoźników ogranicza liczbę powerbanków, które można ze sobą zabrać, do dwóch na osobę. Każdy powerbank musi być zabezpieczony przed zwarciem, a jego używanie na pokładzie jest odradzane, a często wręcz zabraniane.Źródło: oprac. własne