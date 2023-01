Wzór dla producentów smartfonów z Androidem. Fairphone 2 z ponad 7 latami wsparcia

Coś takiego nie byłoby tak dziwne w świecie Apple, który ma od początku do końca pełną kontrolę nad oprogramowaniem i hardwarem swoich produktów, ale mając smartfon z Androidem, nikt nie liczy na aż 7 lat oficjalnego wsparcia oprogramowania. Jednak holenderski Fairphone 2 za dwa miesiące otrzyma ostatnie łatki producenta i to mimo jego debiutu w 2015 roku jeszcze z Androidem 5.1 na pokładzie.



Smartfon ze Snapdragonem 801 wciąż otrzymuje aktualizacje mimo archaicznej specyfikacji

Początkowo plany miały się ograniczać do okresu od 3 do 5 lat, co i tak jest naprawdę długim wsparciem jak na rynek Androida z 2015 roku. Dopiero niedawno niektórzy producenci zaczęli mówić o tak wieloletnich praktykach poprawek systemu. Jak widać, finalnie Fairphone przekroczy nawet 7 lat opieki softwareowej (choć biorąc pod uwagę konkretne terminy, nie dobije aż do 8 lat). Modułowy smartfon Fairphone 2 napędzany przez chip Qualcomm Snadragon 801 i 2 GB RAM przeszedł stadia aktualizacji od Androida 5.1 do Androida 10. Nowszego systemu do tej pory nie otrzymał i nie ma takich planów, ale Fairphone wciąż wypuszcza pomniejsze łatki związane z bezpieczeństwem. Ostatnia ma być zaprezentowana w marcu 2023 roku.





Widać o bryle urządzenia, że zostało wydane wiele lat temu / Foto: Fairphone



Firma podkreśla, że to nie koniec historii ich produktu. Dalej będzie sprzedawać części zamienne Fairphone 2 do chwili wyczerpania zapasów (m.in. akumulatory, wyświetlacze czy moduły aparatu). W dodatku podsuwa klientom pomysł o możliwości instalacji nieoficjalnych systemów LineageOS lub /e/OS, w których Fairphone 2 ma nadal aktywne wsparcie. Nie wiadomo do kiedy, to już zależy od planów twórców wspominanych projektów.



Nie chcecie już dłużej korzystać z Fairphone 2? Producent oferuje 50 euro za jego odesłanie

Jeśli jednak wolicie postawić wyłącznie na oficjalny system, a boicie się o bezpieczeństwo po czasie ostatniej aktualizacji, Fairphone ma kolejną ofertę. Możecie zarejestrować się u producenta do 31 marca 2022 roku i odesłać swój egzemplarz smartfonu. Otrzymacie wtedy bon o wartości 50 euro (około 235 złotych po obecnym kursie) do wydania w oficjalnym sklepie Fairphone. Zaopatrzycie się w nim chociażby w najnowszy model Fairphone 4 sprzedawany za 579 euro (około 2720 złotych) w edycji 6/128 GB lub 649 euro (mniej więcej 3050 złotych) przy wariancie 8/256 GB.



W obecnej chwili najnowszym modelem marki jest Fairphone 4 / Foto: Fairphone



Biorąc pod uwagę suchą specyfikację ze Snapdragonem 750G (obsługuje łączność 5G), ekranem IPS 6,2 cala full HD+ (1080 x 2340 px) czy czytnikiem odcisków palców na krawędzi we włączniku, to zdecydowanie nie najbardziej optymalna oferta. Chociaż zależy jaki aspekt urządzenia jest dla nas ważny. Firma zapewnia dla Fairphone 4 aż 5 lat gwarancji, bardzo proste własne naprawy (iFixit przyznało maksymalną ocenę 10 na 10, do wymiany części wystarczy tylko użyć śrubokrętu) i długie wsparcie oprogramowania. W dodatku filozofią Fairphone jest dbanie o ekologię i równoważony rozwój. Firma jest nawet w stanie odkupić smartfony innych producentów w zamian za bon do swojego sklepu (jego wartość jest oczywiście uzależniona od konkretnego modelu i jego stanu).



Źródło i foto: Fairphone / własne

