Nie żyje założyciel Creative Technology i twórca karty dźwiękowej Sound Blaster

Smutna wiadomość.



Założyciel i dyrektor generalny Creative Technology, Sim Wong Hoo, nie żyje. W swoim komunikacie SGX Creative przekazało, że Sim zmarł w wieku zaledwie 67 lat 4 stycznia bieżącego roku i mianował obecnego prezesa Creative Technology Song Siow Hui tymczasowym dyrektorem generalnym. Niezależny dyrektor niewykonawczy firmy, Lee Kheng Nam, został natomiast mianowany pełniącym obowiązki prezesa.



Sim Wong Hoo założył Creative Labs w 1981 roku

Firmę Creative Technology pamiętają zwłaszcza miłośnicy komputerów budujący swą pasję do komputerów i muzyki w latach 90' XX wieku. Karty dźwiękowe Sound Blaster znał wtedy chyba każdy. Historia firmy sięga jeszcze dalej, bowiem lat 80' minionego stulecia.



Creative Technology - podmiot znany w Ameryce Północnej pod nazwą Creative Labs - była przełomowym graczem we wczesnych latach rozwoju gier komputerowych za sprawą kultowej serii kart dźwiękowych. Po wypuszczeniu na rynek urządzeń pod marką Creative Music System w 1987 roku nastąpił debiut innej marki, znanej i sprzedawanej po dziś dzień. Linia Sound Blaster zadebiutowała w 1989 roku i szybko zawojowała rynek.







Firma Creative była również jednym z pierwszych graczy na rynku odtwarzaczy MP3 dzięki liniom przenośnych odtwarzaczy multimedialnych Nomad i Zen. Firma wygrała nawet ugodę w wysokości 100 milionów dolarów z Apple za licencjonowanie swoich patentów z urządzeń Zen.



"Sim był wizjonerem, wynalazcą i przedsiębiorcą, który dał komputerom osobistym głos. Będzie nam go bardzo brakować" - czytamy na stronie Creative.



Sprzęt i marka Creative istnieją do dziś

Sam korzystałem z wielu kart dźwiękowych tego producenta. Ba, w moim komputerze tkwi obecnie Sound BlasterX AE-5 Plus. Wszystkie wspominam dobrze. Głośniczki? Creative Muvo 1C i 2C są fenomenalne w swojej cenie. Założę się, że wielu z Was też ma jakieś wspominki związane z Creative. Może nawet korzystacie ze sprzętu tego producenta po dziś dzień?



Źródło: Creative