Sol Reader najdziwniejszym czytnikiem e-booków jaki znasz. To okulary VR z e-papierem

Koncern Meta wciąż inwestuje w metaverse i próbuje przyciągnąć do niego nowych użytkowników, choć bez powodzenia. Z drugiej strony gaming VR choć ciągle nie jest bardzo powszechny i obecny w co drugim domu. Ma swoją niszę, wciąż rozwija się i powoli zyskuje na popularności. Czy w takim razie okulary VR przeznaczone tylko do czytania e-booków odniosą spektakularny sukces? Raczej nie, ale to po prostu bardzo intrygujący pomysł na headset dla mniejszej grupy potencjalnych odbiorców.



Ekran e-ink w goglach VR do czytania książek? Tego jeszcze nie było

Startup odpowiedzialny za Sol Reader opracował w ubiegłym roku prototypy headsetu-czytnika i przygotowuje się do wprowadzenia na rynek produktu jesienią 2023 roku. W jego skład wchodzą lekkie gogle z ekranem e-ink (soczewki można regulować dla poprawy wygody i klarowności obrazu), obsługą WiFi, Bluetooth, portem USB-C, akumulatorem wystarczającym na 30 godzin pracy oraz dodatkowym bezprzewodowym kontrolerem do sterowania urządzeniem (przede wszystkim przewijanie stron).





Niby headset jak VR, ale obraz faktycznie niczym z czytnika e-booków / Foto: Sol



Ekran wykonany w technologii e-papieru z racji jego stosunkowo niedużej rozdzielczości i niskiego odświeżania, nadaje się jedynie do przeglądania książek czy innych dokumentów. Nie ma mowy o multimediach czy jakimkolwiek zanurzeniu się w wirtualny świat. Sol Reader będzie tylko czytnikiem e-booków w formie headsetu VR, choć "VR" jest w takim przypadku określeniem nawet nieco na wyrost.



To tylko prototypowa partia, ale już teraz nieźle się prezentuje / Foto: Sol



Ciekawe założenia zupełnie innego czytania książek, ale to drogi produkt dla niszowego odbiorcy

Jeśli podczas czytania chcielibyście się wzrokowo odciąć od otoczenia lub wygodniej będzie (np. leżąc) mieć na głowie headset niż trzymać książkę czy czytnik e-booków, to właśnie nisza, w którą uderza Sol Reader. Niestety sprzęt będzie drogi w stosunku do swoich możliwości. 350 dolarów w przeliczeniu po dzisiejszym kursie to równowartość około 1530 złotych.



