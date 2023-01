Samsung Galaxy S23 bez tajemnic. Będą nowe wersje kolorystyczne

Premiera to tylko formalność.

Pamięć masowa i RAM potwierdzone

Źródło: Samsung (model S22 Ultra)

Nowe warianty kolorystyczne

Premiera Samsunga Galaxy S23 jest za kilka tygodni, a więcej przecieków wskazuje, że data premiery 1 lutego jest prawdziwa. Podczas gdy czekamy, aż Samsung zaprezentuje Galaxy S23, Galaxy S23 Plus i Galaxy S23 Ultra, mamy mnóstwo plotek, które zapewnią nam pożywkę. Niektóre z nich są dość ekscytujące, jak na przykład doniesienia mówiące, że pojemność pamięci Galaxy S23 podwoi się w tym roku. Wyciekły również szczegóły dotyczące pamięci i opcji kolorystycznych trzech nowych telefonów Galaxy S, więc fani Samsunga mogą już planować zakupy w przedsprzedaży.Jak już zapewne większość z Was bardzo dobrze wie z ostatnich przecieków, ​​wszystkie warianty Galaxy S23 będą miały 256 GB pamięci na start. To znaczące ulepszenie, które z pewnością docenią kupujący, a użytkownicy podstawowych wariantów smartfonów z serii iPhone 14 będą zazdrościć. :) A tak całkiem serio, porzucenie przez Samsunga wariantu wyposażonego w 128 GB pamięci na dane wywrze presję na konkurencji, co w efekcie wyjdzie nam konsumentom na dobre. Przejście do 256 GB może również pomóc Samsungowi uzasadnić podwyżkę cen, jeśli taka nastąpi w tym roku.Ten sam przeciek podwoił te twierdzenia dotyczące pamięci masowej, powracając z większą ilością szczegółów na temat pamięci operacyjnej RAM i pamięci masowej całej rodziny Galaxy S23. Ice Universe, przesłał dalej tweet opublikowany przez Ahmeda Qwaidera i potwierdził, że są to oczekiwane konfiguracje nadchodzącej flagowej serii.Dlatego też Samsung Galaxy S23 i Galaxy S23 Plus będą wyposażone w 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5x (nie mylić z LPDDR5) i 256 GB lub 512 GB pamięci masowej typu UFS 4.0. Kombinacja 8 GB/256 GB powinna być najpopularniejszą wersją. Tweet sugeruje również, że Samsung nadal będzie produkował wariant 128 GB, ale zadebiutuje on na niewielu rynkach.Droższy Galaxy S23 Ultra będzie miał 8 GB lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5x. Pojemność pamięci wewnętrznej zaczyna się od 256 GB i wzrasta do 1 TB. Ale najpopularniejszą wersją będzie prawdopodobnie wersja 12 GB/256 GB.Qwaider powiedział również, że Samsung użyje szybszej pamięci RAM DDR5X w nowych telefonach zamiast DDR5. Oznacza to, że pamięć będzie jeszcze szybsza, poprawiając ogólną wydajność telefonu.Kolejny tweet potwierdzony przez Ice Universe dotyczy wariantów kolorystycznych nowej serii Galaxy S23.Wszystko bowiem wskazuje na to, że Ross Young poznał warianty kolorystyczne dla telefonów Galaxy S23. Twierdzi, że Galaxy S23 Ultra będzie miał cztery nowe kolory: szary, jasnoniebieski, jasnozielony i czerwony. Ale będzie też dostępny w kilku znanych kolorach, w tym beżowym, czarnym, zielonym i jasnoróżowym.Zakładając, że wszystkie te informacje są dokładne, potencjalni nabywcy mogą zacząć planować zakupy. Pamięć RAM, pamięć masowa i opcje kolorów są zawsze ważne przy zakupie nowego telefonu.Biorąc pod uwagę, że większość przecieków dotyczących smartfonów z serii Galaxy S z tych źródeł okazuje się prawdziwa, powyższe są prawdopodobnie dokładne. Jednak nadal będziemy musieli poczekać, aż Samsung wszystko potwierdzi. A to nastąpi dopiero w momencie prezentacji.Źródło: Twitter / @AhmedQwaider888, @DSCCRoss / fot. tyt. Samsung (Model S22 Ultra)