Huawei reaktywuje wyborny smartfon z 5G i optyką Leica

Specyfikacja Huawei Mate 40E Pro 5G

Pod koniec lutego ubiegłego roku Huawei zaprezentował smartfon oferujący łączność 5G, co bez dwóch zdań spotkało się ze sporym zainteresowaniem ze strony potencjalnych nabywców, Do tego jeszcze model ten miał aparaty opracowane przy współpracy z legendarną firmą LEica. Nic zatem dziwnego, że klienci ruszyli po niego szturmem i dość szybko wykupili. Okazuje się jednak, że ten, kto nie zdążył, a chciał wejść w posiadanie Mate 40E Pro 5G, będzie miał ku temu okazję. Huawei bowiem wznawia sprzedaż.W obecnych smartfonach debiutujących pod marką Huawei nie można znaleźć tych dwóch bardzo pożądanych przez wielu rozwiązań. Dlatego, jeśli jesteście zainteresowani zakupem telefonu Huawei z łącznością 5G i aparatami Leica, to będzie ku temu okazja. Otóż Huawei reaktywuje model Mate 40E Pro 5G. Do tej pory ten telefon był uważany za całkowicie wyprzedany, ale najwyraźniej firma zrozumiała, że jest na niego zapotrzebowanie.Jak wynika z informacji ujawnionych za pośrednictwem serwisu weibo, Huawei Mate 40E Pro 5G będzie dostępny w dwóch kolorach, takich jak biały i czarny. W sprzedaży będą dostępne dwa warianty pamięci 8 GB pamięci RAM + 256 GB na dane i 8 GB RAM + 512 GB wewnętrznej pamięci. Ceny różnią się nie tylko ze względu na pojemność, ale również na kolor i tym samym w kolorze białym będą sprzedawane odpowiednio w cenie 5399 juanów (~3500 zł) i 5799 juanów (~3750 zł). Natomiast czarna wersja kolorystyczna tych samych wariantów pamięci będzie droższa o 300 juanów (około 200 zł).Nie da się ukryć, że ceny są dość atrakcyjne, zważywszy na specyfikację techniczną. Warto jednak pamiętać, że smartfony Huawei sprzedawane są z usługami HMS, a zatem o pełnoprawnych i oficjalnych usługach Google nie ma tutaj mowy. Jest jednak wiele rozwiązań pozwalających na korzystanie z wielu aplikacji Google na smartfonach Huawei.Smartfon został wyposażony w 6.76-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FullHD+ (2772 x 1344 pikseli), odwzorowaniu kolorów w pełnej gamie palety kinowej DCI-P3, częstotliwości odświeżania 90 Hz i częstotliwości próbkowania dotykowego 240 Hz. Ma wycięcie w kształcie pigułki w lewym górnym rogu ekranu, które zarezerwowane zostało dla kamer Selfie.Mocnym akcentem wyposażenia Huawei Mate 40E Pro 5G jest oczywiście układ SoC, a jest nim autorski Huawei HiSilicon Kirin 9000L wytwarzany w 5nm procesie litograficznym. Składa się z 8-rdzeniowego procesora (1x ARM Cortex-A77 o taktowaniu do 3.13 GHz + 3x ARM Cortex-A77 2.54 GHz + 4x ARM Cortex-A55 o taktowaniu 2.05 GHz) i układu graficznego ARM Mali-G78 MP24. Do tego jest jeszcze zintegrowany modem 5G.Jeśli chodzi o aparaty, smartfon jest wyposażony w zestaw trzech obiektywów umieszczonych na tylnym panelu, który zawiera 50-megapikselowy szerokokątny obiektyw (23mm, 1/1.28", rozmiar piksela 1.22µm, PDAF, laserowy czujnik pomiaru ostrości) o dużej czułości z przysłoną f/1.9, 20-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw z przysłoną f/1.8, oraz 12-megapikselowy teleobiektyw z przysłoną f/3.4 oferujący 5-krotne zbliżenie optyczne i optyczną stabilizację obrazu (OIS). Wszystko oczywiście sygnowane logo Leica, co jednoznacznie daje do zrozumienia, że legendarna marka majstrowała przy oprogramowaniu. Z przodu urządzenia znajduje się natomiast 13-megapikselowy superczuły aparat szerokokątny (f/2.4, 18mm) i kamera głębi TOF 3D.Huawei Mate 40E Pro 5G działa na firmowym systemie operacyjnym HarmonyOS 2.0 z kilkoma inteligentnymi funkcjami zapewniającymi wygodę użytkowania połączonych urządzeń. Jest zasilany akumulatorem o pojemności 4400 mAh z obsługą superszybkiego ładowania o mocy 66 W. Oczywiście w zestawie sprzedażowym znajduje się zasilacz sieciowy.Nie ma co ukrywać, Huawei Mate 40E Pro 5G jest smartfonem nadal bardzo dobrym i godnym polecenia. Jeśli zatem polski oddział zdecyduje się na jego wprowadzenie w przystępnej cenie, to na pewno zjadą się chętni, bo moim zdaniem warto.Źródło: Weibo.com / fot. tyt. Huawei