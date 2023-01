Fotograficzne możliwości Xiaomi 13 Ultra ujawnione. Aparat budzi podziw

To będzie sztos.

Przodujący czujnik 1-calowy na pokładzie

Źródło: Xiaomi

Reszta specyfikacji stricte flagowa

Kiedy premiera?

W pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku zadebiutowała seria Xiaomi 13, ale jest ona niekompletna, gdyż obok standardowego modelu Xiaomi 13 i ulepszonego wariantu Xiaomi 13 Pro brakuje jeszcze najlepszego z najlepszych. Mowa oczywiście o Xiaomi 13 Ultra, który będzie jeszcze droższy, ale cena będzie usprawiedliwiona imponującymi możliwościami fotograficznymi, które wyniosą Xiaomi na wyżyny. Premiera podobno w przyszłym miesiącu, ale jeszcze przed docierają do nas kolejne istotne informacje.Jak wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, Xiaomi 12S Ultra jako pierwszy smartfon Xiaomi z aparatem Leica i zarazem 1-calowym obiektywem Sony nie zadebiutował w sprzedaży międzynarodowej i tym samym pozostał na wyłączność chińskich konsumentów. Ale założyciel Xiaomi i pełniący obowiązki dyrektora generalnego Lei Jun obiecał, ze Xiaomi 13 Ultra będzie dla wszystkich. To świetna informacja, gdyż smartfon ten zapowiada się genialnie i warto już teraz pochylić się nad specyfikacją zastosowanych aparatów, o których wiemy coraz więcej.Jedna z wyróżniających cech aparatu z Xiaomi 12S Ultra została przeniesiona do Xiaomi 13 Pro. W szczególności jednocalowy czujnik Sony IMX989. Bez dwóch zdań to jeden z najlepszych sensorów na rynku i korzysta z niego już kilka chińskich firm. Jednak to nie jedyny obszar, który w dalszy ciągu trzeba ulepszać w smartfonach. Jest jeszcze kwestia zbliżenia optycznego, a to podobno w nadchodzącym Xiaomi 13 Ultra ma robić wrażenie.Dlatego też w internecie można przeczytać, że nadchodzący Xiaomi 13 Ultra wyniesie zoom optyczny na wyższy poziom i to nie tylko w odniesieniu do smartfonów Xiaomi, ale całego rynku smartfonów. Xiaomi 13 Ultra będzie bowiem wyróżniał się swoimi możliwościami fotograficznymi i jego atutem będzie możliwość powiększenia, która może rzucić wyzwanie podwójnemu układowi optycznemu obecnemu w Galaxy S22 Ultra i nawet w nadchodzącym S23 Ultra w tylnym aparacie. Wzmocnione obrazy wytwarzane przez ten moduł zoomu optycznego mogą mieć najwyższą jakość i wyrazistość.A to dlatego, że według informacji dostarczonych przez Ice Universe, oprócz 1-calowego przetwornika obrazu firmy Sony zastosowane zostaną jeszcze trzy 50-megapikselowe aparaty. Podobno wszystko bazuje na nowiutkim Sony IMX858, który ma rozmiar 1/1.75 cala. Te cztery aparaty są przedstawiane jako główny, ultraszerokokątny, teleobiektyw i peryskopowy. Ten ostatni ma oferować 5-krotne bezstratne powiększenie. W przypadku teleobiektywu z zoomem nadal jest to 3-krotny zoom.Ale to nie koniec dobrych informacji, gdyż Digital Chat Station w chińskiej sieci społecznościowej także dorzucił swoje trzy grosze na temat poczwórnego aparatu Leica w Xiaomi 13 Ultra. Według jego źródeł 1-calowy główny aparat będzie wyposażony w obiektyw 6P, który będzie oferował zmienną przysłonę. Niestety nie tak jak Huawei Mate 50 Pro ze zmienną przysłoną pracującą w dziesięciu zakresach (tylko w trybie profesjonalnym), ale z przysłoną zmienną w dwóch wartościach, jak to miało miejsce w Samsungu Galaxy S9. W takim przypadku można spokojnie założyć, że będzie to odbywało się automatycznie, w zależności od panujących warunków.Gwoli przypomnienia Sony IMX989 ma o 77% większy obszar światłoczuły w porównaniu z bardzo dobrym czujnikiem Samsung GNV 1/1,3”. Zapewne obiektyw będzie skryty za wysokiej jakości soczewką szklaną o wysokiej liczbie Abbego (wyższa liczba oznacza mniejsze rozproszenie światła).Za działanie w smartfonie będzie odpowiadał Snapdragon 8 Gen 2 , który ma pojedynczy rdzeń Kryo Prime (oparty na ARM Cortex-X3) o taktowaniu 3,2 GHz cztery rdzenie Performance (w układzie 2+2) – te rdzenie działają z częstotliwością 2,8 GHz i bazują na architekturze Cortex-A715 i Cortex-A710. A na koniec jeszcze trzy rdzenie Efficiency (Cortex-A510) o częstotliwości 2,0 GHz. Do tego dochodzi jeszcze najnowszy procesor graficzny Adreno, który oferuje do 25% wyższą wydajność przy 45% wyższej efektywności energetycznej.Układ zastosowany w Xiaomi 13 Ultra ma współpracować z 12 GB pamięci RAM i 256 GB l superszybkiej pamięci nowej generacji - UFS 4.0.Smartfon otrzyma także wyświetlacz marki Samsung typu E6 wykonany w technologii OLED. Obraz prezentowany będzie w rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, przy proporcjach wyświetlacza 20:9 i przekątnej wynoszącej 6.9 cala, a częstotliwość odświeżania ekranu wyniesie 120 Hz (technologia LTPO 4.0, a zatem pracuje w zakresie od 1Hz do 120Hz). Pod ekranem zostanie umieszczony czytnik linii papilarnych.Specyfikacja ma obejmować również akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany za pośrednictwem portu USB typu C. Najpewniej obsłuży przewodowe ładowanie z mocą 120 W, a także bezprzewodowe o mocy 50 W.Tak naprawdę jeszcze nikt nie wie (albo nie che zdradzić), kiedy zadebiutuje Xiaomi 13 Ultra, ale z pewnością wielu na niego czeka z niecierpliwością. Według ostatnich spekulacji dobrym momentem na wprowadzenie międzynarodowego Xiaomi 13 Ultra wydają się technologiczne targi MWC w Barcelonie, które w tym roku odbywają się w dniach 27 lutego - 2 marca. Czas jednak pokaże, czy faktycznie tak będzie.Źródło: Weibo.com / fot. tyt. Xiaomi