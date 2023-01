Lepiej nie stawiaj PlayStation 5 w pionie. Oto dlaczego

Może dojść do awarii.



Wpisz w Google frazę „PlayStation 5”, kliknij Enter i przejdź do sekcji Grafika. Co tam zobaczysz? Rzecz jasna grafiki z konsolą PlayStation 5. Istotny jest jednak pewien szczegół. Otóż, na większości z nich konsola ta przedstawiona jest w pionie. Tymczasem okazuje się, że stawianie PlayStation 5 w pionie może nie być dobrym pomysłem.



W sieci pojawiły się doniesienia o kilku przypadkach awarii, które PlayStation 5 doświadczyło najprawdopodobniej dlatego, że stało w pionie. W każdym z tych przypadków awaria polegała na wycieku ciekłych metali wykorzystywanych do chłodzenia urządzenia – wycieku, który prowadził do uszkodzenia płyty głównej.



Konsola zaprojektowana do użytku w pionie lub poziomie

Chociaż PlayStation 5 znacznie różni się od poprzednich konsol Sony, łączy je z nimi pewien wspólny mianownik. Otóż, zarówno PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 , jak i PlayStation 5 (oraz ich poszczególne wersje) mogą być ustawione w pionie lub w poziomie. Dzięki temu każdą z tych konsol łatwiej dopasować do swojej przestrzeni, a zwłaszcza PlayStation 5, które jest po prostu ogromne.



Nie sposób powiedzieć, ile osób zdecydowało się umieścić PlayStation 5 na swojej komodzie, biurku czy telewizorowej szafce w pionie, a ile w poziomie. Mam jednak nadzieję na to, że zdecydowanie większość posiadaczy urządzenia zdecydowało się korzystać z niego w poziomie. Dlaczego?



Wyciek w PlayStation 5

We wrześniu ubiegłego roku technik zajmujący się naprawą konsol o pseudonimie TheCod3r opublikował w serwisie YouTube wideo, w którym pokazał PlayStation 5 otrzymane w celu naprawy. Konsola nie chciała się włączyć, wiec dostał się do jej podzespołów, wyjął płytę główną i sprawdził jej przepływy napięcia.



Chociaż fizycznie płyta główna wyglądała w porządku, uzyskane odczyty nie były powodem od zadowolenia. TheCod3r zdecydował się więc podnieść osłonę otaczającą układ APU (ang. accelerated processing unit), aby sprawdzić, czy tam nie doszło do żadnych uszkodzeń. W ten sposób odkrył, że ciekły metal wyciekł ze swojej lokalizacji i zalał styki znajdujące się poniżej.







Nigdy wcześniej TheCod3r i prawdopodobnie nikt inny nie miał do czynienia z taką awarią PlayStation 5. We wrześniu wydawała się ona odosobnionym przypadkiem. Od tego czasu w Internecie pojawiła się jednak co najmniej jedna skarga o takim samym problemie.



TheCod3r stwierdził, że omawiana awaria to wynik poważnego faux pas ze strony zespołu projektowego Sony. Wygląda na to, że stop indu i galu umieszczony między APU a radiatorem (który jest cieczą w temperaturze pokojowej), z czasem może kapać w dół za sprawą grawitacji, gdy konsola ustawiona jest w pionie. Ustawienie konsoli w poziomie powinno eliminować problem, ponieważ wtedy ciekły metal równomiernie rozlewa się na swojej podstawie i nie dochodzi do przerwania jego napięcia powierzchniowego.



