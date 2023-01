Pancerny telefon za bezcen w Biedronce. Są też gadżety pomagające dbać o zdrowie

Interesująca oferta.

Hammer Cross. | Źródło: HammerHammer Cross wyświetla informacje na 2,4-calowym ekranie TFT o rozdzielczości 240x320 pikseli. To sprzęt służący przede wszystkim do nawiązywania połączeń, wysyłania SMS-ów i innych podstawowych zadań. Nadaje się idealnie na wypady w góry, jako telefon służbowy, zapasowy... z pewnością wiele osób znajdzie dla niego odpowiednie zastosowanie.Sprzęt zasila bateria o pojemności 1800 mAh. Wyposażono go w latarkę aktywowaną dedykowanym przyciskiem, prosty aparat 0,3 Mpix,i Bluetooth. Miałem kiedyś podobny telefon tej marki i byłem nim szczerze zachwycony.Hammer Cross. | Źródło: HammerCena Hammer Cross to. Jeśli nie znajdziecie go w sklepie stacjonarnym, wiedzcie, że da się go kupić w internetowym sklepie Biedronka Home aż do 18 stycznia tego roku lub wyczerpania zapasów.Na tej samej stronie gazetki jest jeszczeza 39,99 złotych. Mega praktyczny sprzęt.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki Biedronki12 stycznia do sprzedaży trafią urządzenia związane z nadchodzącym. Moim zdaniem winny znaleźć się na wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego, bowiem pomagają kontrolować stan zdrowia. Produkty marki Hoffen toza 79,90 złotych,za 69,90 złotych,za 54,90 złotych orazza 99 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkiUdanych łowów!Źródło: mat. własny via Biedronka