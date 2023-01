Zadebiutował Acer Swift Go 14 z AMD Ryzen 7000 i AMD Ryzen+AI

Nastawiony na mobilność i wydajność.

Specyfikacja Acer Swift Go 14 (SFG14-42)

Cena i dostępność Acer Swift Go 14 (SFG14-42)

Zadebiutował właśnie najnowszy Acer Swift Go 14 łączący w sobie nowy procesor AMD Ryzen 7000, przepiękny wyświetlacz OLED i oferujący długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu, a wszystko to w nowej smukłej, lekkiej i kolorowej konstrukcji. Laptop zadebiutuje w Europie w kwietniu tego roku. Warto jednak już teraz poznać specyfikację techniczną.Najnowszy Acer Swift Go 14 (SFG14-42) ma zaskakująco lekką konstrukcję, z ostrymi krawędziami i liniami, które pasują do eleganckiego wyglądu całej rodziny Swift. Elegancka aluminiowa obudowa o grubości 14.9 mm (w najgrubszym miejscu) z 90-procentowym stosunkiem ekranu do powierzchni frontowego panelu obudowy i ultracienkimi ramkami bocznymi (okalającymi matrycę) mierzącymi zaledwie 4.15 mm grubości, waży mniej niż 1.3 kg.Acer Swift Go 14 (SFG14-42) łączy w sobie najnowsze procesory AMD Ryzen z serii 7000 — do wyboru są bowiem: Ryzen 3 7335U, Ryzen 5 7535U lub Ryzen 7 7735U — z oszałamiającym wyświetlaczem OLED o proporcjach 16:10 i częstotliwością odświeżania 120 Hz (lub nieco słabszym panelem IPS), aby zapewnić produktywność na najwyższym poziomie podczas podróży. Wyposażenie uzupełnia od 8 GB do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5 oraz od 256 GB do 2 TB dysk SSD PCIe NVMe Gen4.Nowe mobilne procesory AMD Ryzen oferują zoptymalizowaną wydajność i wiele rozwiązań poprawiających wrażenia użytkownika. Wykorzystując bowiem nową architekturę rdzenia Zen 4, gracze i wymagający pracownicy mogą liczyć na wysoką wydajność, wyjątkową produktywność i energooszczędność. Zawiera również procesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton, który zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed bardziej wyrafinowanymi atakami. Ponadto wybrane modele są wyposażone w pierwszy na świecie dedykowany silnik sztucznej inteligencji na procesorze x86, technologię AMD Ryzen+AI, zapewniającą wspaniałe efekty wideo, takie jak korekcja kontaktu wzrokowego z kamerą internetową.Jasny i żywy wyświetlacz Swift Go 14 osiąga szczytową jasność 500 nitów, oferuje 100-procentowe pokrycie kolorów w palecie kinowej DCI-P3 oraz certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500. Urządzenie jest wyposażone w 14-calowy panel OLED o rozdzielczości 2.8K (2880 x 2880 pikseli) z certyfikatem TÜV Rheinland Eyesafe. Alternatywnie dostępna będzie również opcja wyświetlacza LCD o rozdzielczości 2240 x 1400 pikseli.Niemniej w każdym z modeli obecna będzie podświetlana klawiatura i touchpad OceanGlass, który zapewnia wrażenie dotykowe przypominające szkło.Swift 14 Go (SFG14-42) oferuje użytkownikom doskonałą wydajność i całodzienną żywotność akumulatora (do 9.5 godziny wg producenta), co czyni go idealnym wyborem dla osób często podróżujących. Aby zapanować nad wysokimi temperaturami podczas obciążenia, sprzęt wykorzystuje system chłodzenia z dwoma wentylatorami TwinAir firmy Acer, podwójne miedziane rurki cieplne D6 i wentylowaną klawiaturę. Ten zestaw rozwiązan podobno utrzymuje niskie temperatury i zapewnia użytkownikom produktywność przez długi czas bez obaw o dławienie podzespołów.Mimo ultracienkiej konstrukcji Swift Go 14 jest w stanie zaoferować pełen wybór portów, w tym USB typu C, HDMI 2.1 oraz czytnik kart MicroSD. Do tego dochodzi kamera internetowa 1440p z technologią Acer Temporal Noise Reduction (TNR) w połączeniu z technologią Acer PurifiedVoice z redukcją szumów AI. Jest oczywiście również karta sieciowa WiFi 6E.Acer Swift Go 14 (SFG14-42) zadebiutuje w sprzedaży na rynku europejskim, począwszy od kwietnia tego roku. Sugerowana cena detaliczna za wariant podstawowy ustalona została na 999 euro, co po przeliczeniu daje nam około 4600 złotych. Ceny pozostałych konfiguracji nie zostały jeszcze ujawnione.Producent dodaje również, że parametry techniczne, ceny i dostępność mogą różnić się w zależności od regionu. Zainteresowanym nie powstaje zatem nic innego, jak czekać do rynkowej premiery Acer Swift Go 14 (SFG14-42).Źródło / fot. tyt: Acer