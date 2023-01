Nadchodząca Motorola Defy 5G z dwukierunkową łącznością satelitarną

Pierwszy smartfon z usługą Bullitt Satellite Connect.

Motorola Defy 5G pierwszym smartfonem z Bullitt Satellite Connect

Wszystko wskazuje na to, że po dwóch latach od reaktywacji serii Motorola Defy, firma przygotowuje się do prezentacji nowego smartfona o podwyższonym stopniu odporności na uszkodzenia. Nie będzie to jednak tylko smartfon typu rugged, gdyż wraz z wprowadzeniem na rynek będzie pierwszym oferującym zupełnie nową, innowacyjną funkcję, mogącą uratować życie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Czego możemy zatem spodziewać się po następcy Motorola Defy 2021 , który na rynku najprawdopodobniej pojawi się pod nazwą Motorola Defy 5G?Najnowsze informacje dotyczące prac trwających nad smartfonem Motorola Defy 5G pochodzą z bardzo wiarygodnego źródła, a mianowicie firmy Bullitt. Dla niewtajemniczonych to oni odpowiadają za wytrzymale smartfony marki CAT i model Defy 2021 firmy Motorola. O rychłej premierz smartfona poinformowano na targach CES 2023, przy okazji wdrożenia przez firmę nowej usługi Bullitt Satellite Connect. To usługa satelitarna, która umożliwia użytkownikom wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, wysyłanie żądań SOS i udostępnianie ich lokalizacji za pośrednictwem satelity. Usługa zostanie wdrożona we współpracy z firmą telekomunikacyjną Skylo i z wykorzystaniem satelitów Inmarsat.Aby ta nowa usługa satelitarna zadziałała, potrzebne jest odpowiednie kompatybilne urządzenie, a jednym z nich ma być właśnie nadchodząca Motorola Defy 5G. W późniejszym czasie wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych za pośrednictwem satelity zaoferuje również smartfon marki CAT, który notabene również zostanie stworzony przy ścisłej współpracy z Bullitt.Aby wiadomość wysłana za pomocą Bullitt Satellite Connect mogła zostać odczytana na innym urządzeniu z systemem Android lub iOS, trzeba będzie pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację. Na razie obsługuje tylko tekst i emotikony, ale firma dodaje, że wraz z rozwojem nowej usługi w późniejszym czasie dojdzie również obsługa obrazów, dźwięku i wideo.Rzeczona aplikacja pozwoli nie tylko na odbieranie, ale również na odpowiadanie na wiadomości wysyłane z Bullitt Satellite Messenger przez IP lub satelitę, a osoby bez aplikacji otrzymają powiadomienie SMS z zaproszeniem do pobrania aplikacji w celu udzielenia odpowiedzi.Przedstawiciel Bullitt potwierdził, że usługa zostanie wdrożona w Europie i Ameryce Północnej w pierwszym kwartale 2023 r., a następnie w Afryce, Australii, Nowej Zelandii i Ameryce Łacińskiej w pewnym momencie w pierwszej połowie 2023 r. Inne rynki pojawią się w drugiej połowie roku.Motorola jeszcze oficjalnie nie ogłosiła tego telefonu, więc szczegóły dotyczące jego specyfikacji i funkcji (poza łącznością satelitarną Bullitt) są nieznane, ale Bullitt twierdzi, że więcej szczegółów ma zostać ujawnionych wkrótce. A to oznacza, że w nadchodzących tygodniach do internetu zapewne przedostanie się specyfikacja techniczna, a także wygląd i wszelakie informacje na temat Motorola Defy 5G.Pewne jest, że urządzenie zadebiutuje oficjalnie w pierwszym kwartale 2023 roku wraz z usługą przesyłania wiadomości satelitarnych. Ta usługa będzie karta przetargowa dla wytrzymałego smartfona marki Motorola, gdyż żaden inny producent początkowo nie zaoferuje takiego rozwiązania.