OnePlus testuje tablet z Androidem, który zadebiutuje wraz z globalnym OnePlus 11

Mając na uwadze fakt, że jesteśmy już po chińskiej premierze tegorocznego flagowca marko OnePlus, teraz czekamy na globalny debiut. OnePlus 11, bo o nim mowa ma pojawić się na arenie międzynarodowej w przyszłym miesiącu, a wraz z nim jeszcze inne nowości, w tym: smartfon ze średniej półki cenowej i być może tablet. Ten ostatni jest na ustach wszystkich od bardzo długiego czasu, ale dotychczas nie doczekał się wprowadzenia do oferty.Z najnowszych informacji krążących po internecie dowiadujemy się, ze OnePlus przygotowuje tablet z Androidem o nazwie kodowej „Aries”. OnePlus Pad nie jest niczym nowym, słyszeliśmy już o nim dużo wcześniej. Nazwa OnePlus Pad jest chroniona prawami autorskimi od 2021 roku i wydawało się, że premiera nastąpi w 2022 roku. Nie wyszło. Teraz ludzie z MySmartPrice, a raczej jedno z ich źródeł, ujawnili anonimowo, że tablet OnePlus z Androidem wszedł w fazę testów w Indiach i może zadebiutować w 2023 roku. Czego możemy oczekiwać po tym urządzeniu, zważywszy na fakt, że nieco ponad pół roku temu do globalnej sprzedaży wprowadzony został wydajny tablet marki OPPO, która notabene należy do tej samej korporacji?Jeśli OnePlus faktycznie zaprezentuje tablet w 2023 roku, będzie to pierwsze wejście firmy na ten rynek. Chociaż OnePlus wypuścił na przestrzeni lat mnóstwo telefonów, tabletów nigdy nie było na liście, choć było na ten temat wiele spekulacji. Niestety, niewiele wiadomo o możliwym OnePlus Pad, gdyż źródło nie otrzymało jeszcze szczegółowych informacji na jego temat.Jednak mając na uwadze fakt, że marka OPPO wprowadziła do oferty w maju 2022 roku tablet OPPO Pad Air i do tego jeszcze, biorąc pod uwagę, w jaki sposób firmy są w tym momencie zasadniczo wymienne i zależne od siebie, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby tablet OnePlus miał wiele wspólnego z tym modelem. Możliwe nawet, że może to być ten sam sprzęt, ale pod inną nazwą i nieco zmienionym designem.Jeśli faktycznie tak będzie, to nadchodzący OnePlus Pad zostanie wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 680 ze zintegrowanym modemem w standardzie 4G. Pod względem wydajności i ogólnych możliwości SoC jest wystarczający do wszystkiego, ale przede wszystkim sprawdzi się podczas codziennych czynności. Będzie współpracował z 4 GB pamięci RAM typu LPDDR4x (rozszerzeni do 7 GB za pomocą dodatkowych 3 GB wirtualnej pamięci RAM) w połączeniu z maksymalnie 128 GB pamięci na dane i aplikacje typu UFS 2.2.Model ten powinien zaoferować 10.36-calowy wyświetlacz IPS, charakteryzujący się rozdzielczością 2K (2000 × 1200 pikseli). Zaoferuje standardową częstotliwość odświeżania 60 Hz, 83,5% stosunek ekranu do powierzchni frontowego panelu, pokrycie raptem 71% gamy kolorów w palecie NTSC i jasnością szczytową na poziomie 360 nitów. Z pewnością będą to parametry wystarczające, aczkolwiek chciałoby się nieco lepszego ekranu.Energię dostarczy akumulator o pojemności 7100 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 18 W. Na tylnym panelu umieszczony zostanie 8-megapikselowy aparat główny, a do Selfie i połączeń wideo zarezerwowany zostanie moduł o rozdzielczości 5 MP. Kamera frontowa będzie także wykorzystywana do zabezpieczenia danych użytkownika, gdyż na wyposażeniu zabraknie najpewniej czytnika linii papilarnych.Mocnym akcentem mogą okazać się dedykowane akcesoria, w tym stylus do ręcznego wprowadzania tekstu, tworzenia notatek i rysowania. Do tego jeszcze dojdzie zapewne dedykowana klawiatura.Jak wynika z poprzednich informacji, podczas globalnej premirry OnePlus 11, która została zapowiedziana na 7 lutego, ma zadebiutować także inny smartfon marki, a mianowicie OnePlus 11R . Będzie to smartfon wysokie klasy średniej w 2023 roku, ale gdyby zadebiutował w roku ubiegłym, to spokojnie można by określić go jako tak zwanego pogromcę flagowców.Podobno OnePlus 11R zadebiutuje wyłącznie na indyjskim rynku, ale nie trzeba nad tym faktem ubolewać. A to dlatego, że pojawi się w Chinach jako OnePlus Ace 2 i na całym świecie jako r ealme GT Neo 5 lub GT Neo 5 Pro . I choć są to tylko przypuszczenia, to jednak na pewno znajdą one odzwierciedlenie w rzeczywistości, gdyż podobna sytuacja była z modelem OnePlus 10R.Podobno smartfon ma otrzymać układ SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. A to oznacza, że będzie oferować ten sam poziom wydajności, co flagowce z drugiej połowy 2022 roku. Będzie zatem piekielnie szybki i posłuży przez najbliższe kilka lat. Co więcej, będzie konkurować w tej samej kategorii, co Redmi K60. Jako warianty pamięci wymienia się 8, 12, a nawet 16 GB RAM LPDDR5 oraz 128, 256 i 512 GB wewnętrznej pamięci typu UFS 3.1.W modelu tym ma zostać wykorzystany 6,67-calowy wyświetlacz typu AMOLED oferujący rozdzielczość 2772 x 1240 pikseli przy maksymalnej częstotliwości odświeżania do 120 klatek na sekundę.OnePlus 11R ma zostać także wyposażony w boczny suwak do szybkiej zmiany profili dźwiękowych, co zdecydowanie spotka się z aprobatą miłośników marki.Źródło: mysmartprice / fot. tyt. OPPO