To już pewne. W tym miesiącu nowe smartfony z serii Galaxy A

Co zaoferuje Samsung Galaxy A34 5G?

Samsung ujawnił nareszcie datę premiery najbardziej wyczekiwanych smartfonów klasy średniej na rok 2023. Mowa oczywiście o Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G. Okazuje się, że zadebiutują jeszcze w tym miesiącu. Zdecydowanie warto na nie czekaćZgodnie z informacjami ujawnionymi przez indyjski oddział Samsunga, najnowsze smartfony z rodziny Galaxy A zadebiutują 18 stycznia 2023 roku o godzinie 12:00 tamtejszego czasu. Oczywiście grafika nie zdradza nam, że pojawią się na imprezie jednocześnie Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G, aczkolwiek na to wskazują akurat informacje krążące po internecie. Ta premiera jest bardzo istotna z punktu widzenia wielu konsumentów, gdyż będą to najmocniejsze średniaki w asortymencie marki na nadchodzące miesiące. Wszak południowokoreański gigant anulował model Galaxy A74 na rzecz Samsunga Galaxy S22 FE.A to wszystko z powodu, że ubiegłoroczny Galaxy A73 i Samsung Galaxy A53 były do siebie za bardzo podobne, więc zabrały sobie nawzajem klientów. Teraz Samsung Galaxy A54 będzie nowym flagowcem ze średniej półki. Ta seria zawsze była źródłem dochodu firmy, więc i pewnie w tym roku nie będzie inaczej.Za wydajność w Galaxy A54 5G ma odpowiadać układ SoC S5E8835 zidentyfikowanego przez będę danych w Geekbench, którym prawdopodobnie jest Exynos 1380.Otrzyma wsparcie ze strony 6 GB pamięci RAM i 128 GB wewnętrznej pamięci na wszelkiego rodzaju dane i aplikacje. Oczywiście będzie możliwość dalszej rozbudowy poprzez obsługę kart microSD.Na froncie obecny będzie 6.4-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, który ma czerpać energię z akumulatora o pojemności 5000 mAh.Główny aparat będzie wyposażony w sensor obrazu 50 MP. Znając jednak firmę, spokojnie można wydedukować, że kolejnym obiektywem będzie 12-megapikselowy z szerokim polem widzenia i 5-megapikselowy aparat zarezerwowany dla makrofotografii.Nadal nie wiadomo, czy przedni aparat będzie nadal miał rozdzielczość 32 MP. Przynajmniej górna środkowa pozycja na wyświetlaczu (dedykowany otwór) wydaje się identyczna.Samsung Galaxy A54 o wymiarach 158,3 x 76,7 x 8,2 milimetra będzie nieco mniejszy, ale za to minimalnie szerszy.Prawdopodobnie Samsung zrezygnuje z kolorów Awesome Blue i Awesome Peach na rzecz Mint i Purple. Te dwa kolory znajdziemy też w Samsungu Galaxy A34. Czarna i biała wersja kolorystyczna pozostanie w portfolio.Nadchodzący Samsung Galaxy A34 ma natomiast zostać wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6.5 cala osadzony w smukłej obudowie o grubości 8 mm. Mówi się, że urządzenie jest wyposażone w boczny czytnik linii papilarnych, który działa również jako przycisk zasilania. Poza tym w dolnej części urządzenia możemy spodziewać się portu USB typu C obok mikrofonu i gniazda słuchawkowego 3.5 mm.Wszystko wskazuje na to, że za wydajność odpowiadać będzie SoC MediaTek Dimensity 1080 5G, współpracujący między innymi z 6 GB pamięci RAM. Model podstawowy będzie miał do zaoferowania zapewne 4-gigabajtową pamięć RAM, a najlepszy może mieć nawet 8GB RAM. Potencjalni nabywcy otrzymają zatem całkiem sensowne warianty. MediaTek Dimensity 1080 ma sprawdzoną i przetestowaną konfigurację dwuklastrową z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o taktowaniu dochodzącym do 2.6 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 z częstotliwością 2.0 GHz. Jest on wytwarzany przez TSMC w procesie litograficznym 6nm i wykorzystuje procesor graficzny ARM Mali G68 MP4. Na wyposażeniu jest również MediaTek HyperEngine 3.0, który pozwala użytkownikom grać w gry na jednej karcie SIM obsługującej 5G i obsługiwać połączenia telefoniczne za pośrednictwem drugiej.Nadchodzący Samsung Galaxy A34 5G może być dostępny w następujących kolorach: limonkowym, srebrnym, fioletowym i grafitowym.Warto jeszcze zauważyć, że tył tego niskobudżetowego smartfona wygląda bardzo podobnie do ujawnionego tyłu serii Galaxy S23. Każdy obiektyw tylnej kamery ma własne wycięcie, co jest zauważalną zmianą w stosunku do modułu, który widzieliśmy w seriach Galaxy S21 i Galaxy S22.Źródło:/ fot. tyt. Samsung