Lenovo Smart Paper to notatnik na miarę naszych czasów

Notujesz, nagrywasz, czytasz.

Co oferuje Lenovo Smart Paper?

Źródło: Lenovo

Specyfikacja Lenovo Smart Paper

System: Android 11

Procesor: RockChip RK3566 (4x 1.8 GHz);

RAM: 4GB;

Pamięć wbudowana: 64GB;

Wyświetlacz: 10.3” E-Ink, 1872 x 1404 pikseli, 227 PPI, 24 poziomy jasności, 24 poziomy temperatury barwowej;

Mikrofon; x2;

Komunikacja: USB -typu C (standard 2.0), WiFi, Bluetooth 5.2 z BLE;

Dodatki: klient poczty, kalendarz, kalkulator, czytnik książek;

Akumulator: 3550 mAh;

Wymiary i wafa: 195 x 226 x 5.5 mm, ~408g;

Kolor: Storm Grey;

Akcesoria: Lenovo Smart Paper pen, etui Lenovo Smart Paper.

Cena i dostępność Lenovo Smart Paper

Na tegorocznych targach CES 2023 Lenovo zaprezentowało nowy tablet Smart Paper. Jak sama nazwa wskazuje, jest to tablet z e-papierem, który ma zastąpić notatnik i długopis i do tego jeszcze ulepszyć je. Do sprzedaży trafi jeszcze w tym roku.Wszystkie urządzenia z e-atramentem mają na celu jak najlepsze odwzorowanie dotyku papieru i pisma, a Lenovo Smart Paper nie jest wyjątkiem. Wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 10.3 cala, Smart Paper jest zbudowany bardzo podobnie do notebooka. Jest wyposażony w antyodblaskowy wyświetlacz dotykowy i ma bardzo szerokie proporcje, które różnią się od typowych tabletów — a wszystko to mieści się w eleganckiej metalowej obudowie.Oprócz tego istnieje coś, co wyróżnia ten tablet: pióro Smart Paper Pen z 4096 poziomami czułości na nacisk, 23-milisekundowym opóźnieniem i dziewięcioma różnymi ustawieniami pióra w tym długopisu, ołówka (drewnianego i mechanicznego), markera, a nawet kaligrafii – więc nie muszą grzebać w poszukiwaniu odpowiedniego przyborów do pisania. To pióro Lenovo Smart Paper Pen nigdy nie musi być ładowane.Wyświetlacz ma wyraźną matową powłokę, która bardzo przypomina papier, co oznacza, że można bez trudu tworzyć notatki na zewnątrz, za pomocą czegoś, co przypomina długopis. Wyposażony w dwa zintegrowane mikrofony, Lenovo Smart Paper może przekształcić się w cyfrowy dyktafon, umożliwiając nagrywanie spotkania lub wykładu, a także robienie notatek. Genialną funkcją jest możliwość odsłuchania fragmentu nagrania odnoszącego się do utworzonej notatki - wystarczy wybrać konkretny napisany przez siebie tekst, aby usłyszeć krótkie odtworzenie tego, co zostało powiedziane w tym momencie, lub mogą słuchać ponownie całego nagranego wykładu.Lenovo wyposażyło go w 50 GB pamięci masowej, wystarczającej do przechowywania wszystkich notatek, rysunków i nagrań głosowych. Do czytania można pobierać książki z witryny E-books.com (lub pobierać książki wolne od zabezpieczeń DRM z wybranego źródła). Ponieważ działa na systemie Android, łatwo jest umieścić dowolny plik na Smart Paper i czytać lub dodawać adnotacje.Największym konkurentem Lenovo, który przychodzi tutaj na myśl, jest Kindle Scribe . Niedawno wydany Scribe łączy w sobie atrakcyjność ekosystemu Kindle z tabletami e-ink. Jasne, że nie jest tak zaawansowany technologicznie jak Lenovo Smart Paper, ale ma rozpoznawalną markę i szeroki wybór treści — dwie rzeczy, które to rekompensują z nawiązką.Lenovo Smart Paper trafi do sprzedaży gdzieś w 2023 roku — firma nie określiła, kiedy dokładnie, więc może to trochę potrwać. W momencie premiery ma kosztować 399.99 dolarów (~1900 złotych). Lenovo Smart Paper bez wątpienia wyróżnia się piórkiem Smart Paper Pen, a także zaawansowanymi funkcjami audio i 50 GB wbudowanej pamięci. To przede wszystkim za to będzie trzeba zapłacić w momencie premiery.Źródło / fot. tyt: Lenovo