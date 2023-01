Lenovo Yoga Book 9i to cienki i lekki, konwertowalny laptop z dwoma ekranami OLED 13”

Wielofunkcyjny laptop z dwoma ekranami.

Lenovo Yoga Book 9i został zaprezentowany wraz z mnóstwem innych urządzeń Lenovo na wystawie technologicznej CES 2023. To świetny laptop z dwoma ekranami dotykowymi OLED, które mogą pracować jako dwa monitory z dwoma paskami zadań lub jako jeden duży wyświetlacz wykorzystujący oba ekrany.Zupełnie nowy Yoga Book 9i to pierwszy pełnowymiarowy laptop OLED z dwoma ekranami, który został wyposażony w unikalny zestaw rozwiązań stworzonych z myślą o umożliwieniu twórcom tworzenia niepodważalnych treści. Jest to zatem na pewno sprzęt nie dla każdego i co więcej, nie każdy musi go mieć, choć na pewno wielu się spodoba.Lenovo Yoga Book 9i został wyposażony w najnowszą generację procesorów Intel Core Raptor Lake 13.generacji, dzięki czemu pozwala w pełni wykorzystać możliwości laptopa oraz elastyczność i potencjał wielozadaniowości dwóch ekranów. Został zbudowany na platformie Intel Evo w celu zapewnienia bezproblemowej komunikacji w szerokiej gamie aplikacji, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na czas reakcji, żywotność baterii i łączność.Technologia dwóch ekranów zastosowana w Yoga Book 9i umożliwia korzystanie z wyjątkowej gamy wszechstronnych doświadczeń. Można między innymi surfować po sieci i przeglądać inne materiały na dwóch ekranach za pomocą gestu 5 palcami. Ci, którzy chcą pracować na dwóch osobnych plikach jednocześnie, mogą przeglądać oba pliki, po jednym na każdym ekranie. Można także oglądać wideo na jednym ekranie, jednocześnie robiąc notatki lub szukając informacji na drugim, bez konieczności przełączania się pomiędzy programami.Smukły i lekki konwertowalny format zapewnia elastyczność płynnego przełączania się między trybem laptopa, tabletu lub namiotu w zależności od potrzeb. Podczas spotkania można na przykład skorzystać z trybu namiotu, aby wyświetlić prezentację slajdów na jednym ekranie, jednocześnie przeglądając i kontrolując prezentację na drugim. Komunikacja i współpraca podczas sesji wirtualnych spotkań są również udoskonalone dzięki funkcji dwóch ekranów – umożliwiając gospodarzowi udostępnianie prezentacji na jednym ekranie podczas przeglądania czatu, odpowiadanie na pytania i przewijanie slajdów z drugiego ekranu.Oba wyświetlacze można ustawić w orientacji poziomej lub pionowej. Jest wyposażony w odłączaną klawiaturę z obsługą Bluetooth. Pozwala nawet pisać za pomocą klawiatury ekranowej za pośrednictwem drugiego wyświetlacza zamiast wykorzystania fizycznej klawiatury. Użytkownicy mogą również korzystać z rysika Lenovo na urządzeniu. Oto spojrzenie na specyfikację urządzenia.Ponadto Yoga Book 9i będzie sprzedawany ze stojakiem, który ułatwia użytkownikom pracę w podróży. Odłączana klawiatura Bluetooth zwiększy potencjał wielozadaniowości, podobnie jak zaprojektowany przez Lenovo rysik Smart Pen, którego można używać do dalszego zwiększania produktywności.Lenovo przy tworzeniu oprogramowania dla Yoga Book 9i, współpracowało z firmą Microsoft, aby zwiększyć potencjał w zakresie pracy, nauki, przesyłania strumieniowego, tworzenia i grania w lekkie gry. Działające w systemie Windows 11 oprogramowanie zawiera funkcje inteligentnego pisania i czytania, a także funkcje robienia notatek dla osób uczących się w domu. Ta funkcja pozwala robić notatki na jednym ekranie, jednocześnie uczestnicząc w zajęciach online na drugim ekranie.Lenovo Yoga Book 9i został wyposażony w zestaw dwóch 13-calowych wyświetlaczy typu OLED, które obsługują rozdzielczość 2.8K, jasność szczytową do 400 nitów, standardową częstotliwość odświeżania 60 Hz i 100-procentowe pokrycie kolorów w palecie kinowej kolorów DCI-P3.W sprzedaży będą dostępne modele z najnowszymi procesorami Intel Core i7-1355U i Intel Core i5-1335U 13. generacji ze zintegrowana grafiką Intel Iris Xe. Ten notebook z dwoma wyświetlaczami oferuje do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x i 512 GB / 1 TB pamięci SSD PCIe 4.0 NVMe.Za energię odpowiada akumulator o pojemności 80 Wh, który według producenta oferuje do 10 godzin pracy na pojedynczym cyklu ładowania w trybie dwóch wyświetlaczy. Natomiast w trybie pojedynczego ekranu, czas na jednym ładowaniu wzrasta do maksymalnie 14 godzin pracy, co jest bardzo dobrym wynikiem. Warto mieć na uwadze, że realny czas użytkowania zależy od wielu czynników i zapewne niewielu uda się zbliżyć do czasów podawanych przez Lenovo.Jeśli chodzi o zaplecze komunikacyjne, Yoga Book 9i oferuje kartę sieciową Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i trzy złącza Thunderbolt 4, z których jedno można wykorzystać do ładowania. Pozostała specyfikacja obejmuje poczwórne głośniki sygnowane logo Bowers & Wilkins z technologią Dolby Atmos oraz kamerę internetową Full HD z czujnikiem podczerwieni i osłoną zapewniającą prywatność. Notebook przy wymiarach 299,1 x 203,9 x 15,95 mm waży około 1.38 kg.Lenovo Yoga Book 9i zadebiutuje w sprzedaży w Europie w czerwcu tego roku. Jego cena ma startować od 2699 euro, co po przeliczeniu daje nam około 12300 złotych. Warto?Źródło / fot. tyt: Lenovo