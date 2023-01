Tak ogromnego i zacnego tabletu jeszcze nie było. Poznaj Lenovo Tab Extreme

Niemal 15” tablet z Androidem.

Specyfikacja Lenovo Tab Extreme

Cena i dostępność

Lenovo Tab Extreme to najnowszy tablet chińskiego producenta, który zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Jest to bowiem ogromny tablet z 14.5-calowym wyświetlaczem. Niemniej ponadprzeciętny wyświetlacz, to nie jedyną jego zaleta, gdyż model ten ma także wydajne podzespoły, które wręcz idealnie nadają się do pracy. Czy jest to zatem sprzęt nastawiony przede wszystkim na produktywność?Wyświetlacz obecny w tablecie sprawia, że nie jest to już tak mobilne urządzenie, jak jego mniejsi konkurencji, aczkolwiek w dalszym ciągu Lenovo Tab Extreme, wydaje się lepszym wyborem do pracy w biegu, ani zeli tradycyjny laptop, o ile oczywiście system Android nie jest dla Was w tym przypadku problemem. Warto zatem pochylić się nad specyfikacją techniczną, a także cena i dostępnością. Wszak cena będzie kluczowa w osiągnięciu jakiegokolwiek sukcesu sprzedażowego.Jak już wspomniałem na samym początku, Lenovo Tab Extreme otrzymał 14.5-calowy wyświetlacz. Wyświetlacz, który charakteryzuje się rozdzielczością 3000 x 1876 pikseli i obsługuje częstotliwość odświeżania dochodzącą do 120 Hz. Do tego jeszcze dochodzi obsługa dwóch standardów HDR — Dolby Vision i HDR10+ — do strumieniowego przesyłania programów telewizyjnych i filmów, które obsługują te standardy. Widać zatem, że klient otrzyma ekran najwyższej klasy, który zadowoli nawet najbardziej wymagających.Za ogromną wydajność i bezproblemową pracę z aplikacjami na kilku otwartych oknach, a także szybkie przełączanie się pomiędzy otwartymi programami odpowiada Mediatek Dimensity 9000,12 GB pamięci RAM i 256 GB wbudowanej pamięci. Będzie zawierał gniazdo microSD do rozszerzenia pamięci.Dimensity 9000 jest wykonywany w 4 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC i składa się z 8-rdzeniowego procesora (1x [email protected] ,2 GHz + 3x ARM [email protected] ,85 GHz + 4x ARM [email protected] ,8 GHz), a także układu graficznego ARM Mali-G710 MC10, który jest w stanie obsługiwać wyświetlacze o częstotliwości odświeżania do 180 Hz, aczkolwiek w rozdzielczości FHD+ lub QHD+ z częstotliwością 144 Hz.Do tego współpracuje z pamięcią RAM typu LPDDR5X, jak również pamięcią masową UFS 3.1, co akurat nie powinno dziwić, gdyż jest to układ zarezerwowany dla flagowców.Na wyposażeniu tabletu są dwa porty USB typu C, z których jeden służy do ładowania akumulatora o pojemności 12300 mAh. I choć trzeba się ciszyć, że Lenovo pomyślało o urządzeniach peryferyjnych dodając jeden port USB, to jednak warto zapytać, dlaczego nie ma jeszcze jednego? Wszak od przybytku głowa nie boli, prawda?Wg producenta, zastosowany akumulator ma pozwolić na odtwarzanie materiałów wideo do 12 godzin na jednym ładowaniu. Za świetną jakość dźwięku odpowiadają natomiast cztery głośniki z systemem dźwięku dostarczonym przez JBL.Specyfikacja techniczna obejmuje również najnowsze standardy łączności w tym. Na tylnym panelu zagościł 13-megapikselowy aparat główny. O takiej samej rozdzielczości jest kamera dedykowana Selfie.Talent zaraz po wyjęciu z pudełka będzie pracował pod kontrolą systemu Android 13. Lenovo twierdzi, że Lenovo Tab Extreme otrzyma trzy aktualizacje systemu operacyjnego i co najmniej cztery lata aktualizacji zabezpieczeń.Do tabletu będzie można dokupić magnetyczną podpórkę, która pozwoli ustawić go zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Lenovo wprowadzi również nową klawiaturę do tabletu (która może być sprzedawana osobno w niektórych regionach). Tablet można zamontować na zawiasie klawiatury, a następnie ustawić w preferowanej przez użytkownika pozycji.Lenovo Tab Extreme w momencie wprowadzenia do sprzedaży ma kosztować 1199 dolarów, co po przeliczeniu daje nam około 6700 złotych. Niestety na chwilę obecną nie jest jasne, kiedy możemy spodziewać się premiery sklepowej najnowszego tabletu od Lenovo. Ma po prostu pojawić się gdzieś w 2023 roku.Źródło / fot. tyt: materiały prasowe Lenovo