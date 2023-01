realme potwierdziło. realme GT Neo 5 pierwszym smartfonem z ładowaniem 240W

To będzie potężny średniak.

To będzie potężny smartfon

Źródło: weibo.com

Źródło: @onLeaks, weibo

Do sprzedaży trafią dwa warianty

Globalna premiera zapewne na MWC 2023

realme wraz z prezentacją pierwszej na świecie technologii ekstremalnie szybkiego ładowania smartfonów o mocy 240 W, potwierdziło, że pierwszym smartfonem ja obsługującym będzie nadchodzący realme GT Neo 5. Tym samym plotki potwierdziły się, a zatem zdecydowanie jest na co czekać.Firma podniosła poprzeczkę szybkości ładowania dla wszystkich smartfonów, gdyż szczyt należał do Redmi Note 12 Explorer z ładowaniem 210W. Zgodnie z oficjalnymi informacjami realme GT Neo 5 będzie pierwszym smartfonem z nową technologią. Nie będzie to jednak jedyny jego atut, gdyż ma to być smartfon z potężnym wyposażeniem, które sprawi, że przestaniecie oglądać się za ubiegłorocznymi flagowcami.Za jego wydajność ma odpowiadać doskonały układ SoC, jaki jest oczywiście Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. A to oznacza tyle, że będzie oferować ten sam poziom wydajności, co flagowce z drugiej połowy 2022 roku. Będzie zatem piekielnie wydajny i posłuży przez najbliższe kilka lat. Co więcej, będzie konkurować w tej samej kategorii, co Redmi K60, a zatem szykuje nam się konkretna walka cenowa pomiędzy tymi producentami.realme GT Neo 5 będzie dostępny w trzech konfiguracjach pamięci RAM (8 GB/12 GB/16 GB) i czterech wersjach pamięci na dane i aplikacje (128 GB/256 GB/512 GB/1 TB). Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, chociaż muście się przygotować, że nie wszystkie warianty trafią na nasz rynek, co zresztą nie powinno być zaskoczeniem.Źródło twierdzi również, że główną kamerą będzie 50-megapikselowy czujnik Sony IMX890 z optyczną stabilizacją obrazu OIS. Ten jest obecny w kilku smartfonach marki OPPO, takich jak Reno 9 Pro + i Find N2 . Obecność 50-megapiskelowego aparatu w nadchodzącym realme GT Neo 5 potwierdza także chiński urząd certyfikacyjny TENAA, w krytym to ostatnio gościł tytułowy model. Wszystko zatem wskazuje na to, że realme che, aby ich smartfon był kompletny, na tyle, na ile będzie to możliwe, utrzymując przy tym atrakcyjną cenę.Dwa pozostałe czujniki to 8-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw i 2-megapikselowa jednostka do makrofotografii lub jednostka do płytkiej głębi ostrości. Jest to zdecydowanie za słaby zestaw, aby nazwać relame GT Neo 5 mocnym zawodnikiem fotograficznym. Cieszy mnie jednak dobry obiektyw główny.Smartfon ma otrzymać 6.74-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, który ma charakteryzować się rozdzielczością 2772 x 1240 pikseli. Do tego jeszcze obsługuje bardzo wysoką częstotliwość odświeżania 144 Hz i ściemnianie PWM o wysokiej częstotliwości, dzięki czemu będzie bardziej przyjazny dla oczu. Pod ekranem umieszczony zostanie optyczny czytnik Lini papilarnych, a na górnej ramce port podczerwieni do sterowania urządzeniami.realme GT Neo 5 zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 4600 mAh z ładowaniem 240 W, co pozwoli mu odzyskać utracona energie w zaledwie 8 minut. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, smartfon będzie wyposażony we wbudowane 13 czujników temperatury. Obsługuje również projekt ochrony przeciwpożarowej PS3 + mechanizm monitorowania bezpieczeństwa z pełnym łączem. Ponadto będzie mieć największy w branży obszar rozpraszania ciepła o powierzchni 6580 mm².Do sprzedaży trafi również model akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który ma wykorzystywać zeszłoroczny standard ładowania, a zatem o mocy 150 W. Do tego jeszcze doniesienia wskazują na zastosowanie innego układu SoC. Miałby to być MediaTek Dimensity 8200.W 2022 roku też były dwa warianty GT Neo 3 z różnymi akumulatorami i prędkościami ładowania, a zatem nie ma czemu się dziwić, że i tym rzem będzie podobnie. Dziwi jednak fakt, że układ SoC również miałby zostać wymieniony, gdyż w przypadku wspomnianego powyżej procesor był taki sam dla obu.realme GT Neo 5 ma zostać zaprezentowany w przyszłym miesiącu, aczkolwiek na ten moment producent nie ujawnił jeszcze oficjalnej daty prezentacji. Zaczęto zatem spekulować, że premiera odbędziecie podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie. Niewykluczone, że tak się stanie, ale zapewne nieco wcześniej, smartfon zostanie pokazany na rodzimym rynku firmy realme, a zatem w Chinach.Źródło: weibo / fot. tyt. weibo.com