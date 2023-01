Smartfony z Androidem dostaną genialną funkcję z iOS. Uratuje niejedno życie

Świetna wiadomość.

Qualcomm zapowiada łączność satelitarną w swoim nowym układzie

Jak to działa?

Smartfony ze Snapdragon Satellite

Z początkiem grudnia ubiegłego roku opisywaliśmy przypadek, w którym nowa funkcja obecna w smartfonach iPhone 14 uratowała życie mężczyzny na Alasce . Chodzi oczywiście o funkcję Alarmowe SOS, która pozwoliła wysłać nieszczęśnikowi wiadomości tekstowe do służb ratowniczych poprzez łączność satelitarną. Według pogłosek łączność satelitarna w systemie Android miała zagościć wraz z debiutem Androida 14. Właśnie otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie tych doniesień.Podczas odbywających się w Las Vegas targów CES 2023 firma Qualcomm ogłosiła, że smartfony z systemem Android wykorzystujące najnowszy mobilny układ Snapdragon 8 Gen 2 uzyskają dostęp do satelitarnego dwukierunkowego systemu przesyłania wiadomości tekstowych w niektórych regionach świata począwszy od drugiej połowy tego roku. Czy Polska będzie wśród krajów ze wsparciem usługi? Nie wiem, ale się domyślam. Jestem pesymistą.System obecny w smartfonach Apple działa poprzez udzielanie użytkownikom smartfonów odpowiednich wskazówek, aby skierowali swoje telefony w stronę satelity, który następnie przekaże sygnał do stacji naziemnej i odpowiednich służb ratunkowych. Ten od Qualcomma zadziała podobnie. Alarmowe SOS od Apple jest płatny, ale nowo zakupione smartfony iPhone otrzymują jego dwuletnią bezpłatną subskrypcję.Na ten moment nie wiadomo, czy użytkownicy smartfonów z Androidem zapłacą za Snapdragon Satellite. T-Mobile ogłosił podobną funkcję przy współpracy ze Starlink zeszłego lata, obsługującą SMS-y, MMS-y i wybrane aplikacje do przesyłania wiadomości.Snapdragon Satellite będzie wykorzystywać Snapdragon 5G Modem-RF Systems w porozumieniu z odpornym na warunki atmosferyczne pasmem L konstelacji satelitów Iridium. System firmy Apple wykorzystuje pasma L i S, które przepisy ITU dotyczące łączności radiowej wyznaczyły dla mobilnej komunikacji satelitarnej. Odpowiednik Qualcomm będzie obsługiwał sieci nienaziemne 5G, gdy tylko te staną się dostępne.Qualcomm zamierza używać Snapdragon Satellite do wysyłania SMS-ów oraz innych zastosowań rekreacyjnych i profesjonalnych, a nie tylko do kontaktu ze służbami alarmowymi. Umożliwi tym samym producentom OEM i zewnętrznym programistom tworzenie oprogramowania wykorzystującego tę technologię. Dwukierunkowy system komunikacji docelowo trafi do urządzeń innych niż smartfony, takich jak tablety, laptopy, pojazdy i urządzenia IoT.Obecnie dostępne modele ze Snapdragonem 8 Gen 2 obejmują serię Xiaomi 13, Moto X40 i Vivo X90 Pro+, a kolejne są w drodze od Asusa, OnePlus i Sony. Qualcomm nie ujawnił dokładnie, które telefony jako pierwsze otrzymają Snapdragon Satellite.Źródło: Qualcomm