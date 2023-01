Sony: Zakup PlayStation 5 już nie powinien być problemem

Oby faktycznie tak było.

Deklaracja Sony

„Każdy, kto chce PlayStation 5, począwszy od teraz powinien ze znacznie większą łatwością być w stanie znaleźć egzemplarz konsoli u sprzedawców na całym świecie.”

Przyczyny problemów z dostępnością PS5

PlayStation 5 w polskich sklepach

Komu udało się na premierę kupić? Nie tylko tym osobom, które miały pieniądze, ale też szczęście. Wówczas, i długo potem, popyt na konsolę dziewiątej generacji był bowiem znacznie większy niż podaż. Na szczęście, od jakość czasu sytuacja ma się dużo lepiej. Terazoficjalnie poinformowało jednak, że problemy z dostępnością PlayStation 5 to już przeszłość., prezes i CEO Sony, wypowiedział się na temat problemów z dostępnością PlayStation 5 podczas prezentacji, którą firma zorganizowała z okazji tegorocznych targów ps5-instalki odbywających się właśnie w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. Ryan podziękował fanom za ich cierpliwość na przestrzeni dwóch ostatnich lat i przekazał dobre wieści., powiedział Jim Ryan.Podczas prezentacji Sony ujawniło też ostatnie wyniki sprzedaży PlayStation 5. No więc, liczba egzemplarzy konsoli sprzedanych globalnie przekroczyła już. Oznacza to, że wzrosła o 5 milionów od listopada minionego roku. Oznacza to, że PlayStation 5 plasuje się zaraz zana liście najlepiej sprzedających się konsol wszech czasów.Dlaczego przez ostatnie dwa lata, zwłaszcza wkrótce po premierze, PlayStation 5 było tak trudno kupić? Cóż, pandemia COVID-19, a także trwająca w Ukrainie wojna mocno odbiły się na świecie elektroniki. Zaburzone zostały łańcuchy dostaw i harmonogramy pracy fabryk. Doszło do niedoboru półprzewodników.Warto przypomnieć, że ze względu na powyższe problemy w zeszłym roku Sony zdecydowało się nawet na podniesienie ceny PlayStation 5 w wielu częściach świata. Zmiana ta nie ominęła Polski.Dobrze wiedzieć, że kwestia dostępności PlayStation 5 w końcu zmierza w dobrą stronę. Obecnie w Polsce, w takich sklepach jak RTV Euro AGD, Media Expert, X-Kom czy Morele konsolę bez problemu można kupić. Niemniej, nie sposób dostać ją za mniej niż 3 000 złotych.