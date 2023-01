INNO3D prezentuje GeForce RTX 4070 Ti w trzech smakach

Jest w czym wybierać.

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti już w polskich sklepach

Premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti na targach CES 2023 za nami. NVIDIA pokazała zapowiadany już wcześniej układ GeForce RTX 4080 12 GB w nowej odsłonie, a coraz to kolejni producenci prezentują swoje wersje niereferencyjne (referent w tym przypadku nie istnieje). Niektóre trafiły już nawet do polskich sklepów i to nawet w sugerowanej cenie 4399 złotych. Pośród producentów, którzy zaprezentowali światu kilka wariantów kart jest INNO3D.GeForce RTX 4070 Ti to układ wykorzystujący rdzeń AD104 (Ada Lovelace), dysponujący 7680 jednostkami CUDA. Taktowanie w trybie Boost to 2,6 GHz. Na pokładzie karty znalazło się 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6X wykorzystującej magistralę 192-bit, a także rdzenie Ray Tracing 3. generacji oraz rdzenie Tensor 4. generacji. Według NVIDIA w pewnych zastosowaniach i grach układ przewyższy wydajnością GeForce RTX 3090 Ti. Współczuję tym, którzy kupili tę kartę za kilkanaście tysięcy złotych w pierwszym lub drugim kwartale ubiegłego roku.Firma INNO3D zapowiedziała trzy niereferencyjne wersje RTX-a 4070 Ti. Dla najbardziej wymagających graczy stworzonoz systemem chłodzenia wykorzystującym trzy wentylatory 98 mm oraz programowalnym podświetleniem RGB z obsługą systemów Aura Sync, Mystic Light, Polychrome i RGB Fusion. Radiator chłodzi także pamięci VRAM. Nie zabrakło backplate'a usztywniającego konstrukcję.