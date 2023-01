HyperX zapowiada HX3D. Wydrukujesz sobie klawisze o dowolnym kształcie

Wyjątkowe klawisze od HyperX

Podczas targów CES, które właśnie trwają w Las Vegas możemy zaobserwować sporo naprawdę ciekawych premier. HyperX, zespół ds. urządzeń peryferyjnych dla graczy w HP, ujawnił, czyli nowy, program oferujący graczom szereg sposobów na dostosowanie i spersonalizowanie ich ulubionego sprzętu do gier, dzięki wykorzystaniu najlepszej w swojej klasie technologii druku 3D.Podczas targów poznaliśmy przykłady spersonalizowanych klawiatur, zestawów słuchawkowych, myszy i innych produktów dla graczy. Pierwszą planowaną serią drukowanych w 3D ulepszeń urządzeń peryferyjnych są limitowane,, zaprojektowane tak, aby pasowały do klawiatur HyperX i większości innych klawiatur mechanicznych. Nakładki będą dostępne dla konsumentów już w nadchodzących miesiącach.Zapowiedziano też, że HyperX będzie współpracować z twórcami gier, drużynami esportowymi, twórcami, influencerami i wewnętrznymi zespołami kreatywnymi, aby tworzyć i projektować produkty dopasowane do potrzeb fanów, których można używać podczas gry lub zbierać jako pamiątki czy cenne przedmioty kolekcjonerskie.Podczas targów CES 2023 HyperX pokazuje swoją pierwszą limitowaną edycję niestandardowych nakładek na klawisze, opartych na projekcie, HyperX Cozy Cat, opracowanym przez HyperX i przegłosowanym przez społeczność graczy. Jak podaje producent, personalizowane produkty HyperX są wytwarzane przy użyciu przyjaznego dla środowiska, ponownie wykorzystywanego nylonu proszkowego.W ciągu roku planowane są kolejne dropy nakładek na klawisze, projektowanych we współpracy z twórcami, influencerami, ambasadorami oraz innymi znanymi partnerami, nieendemicznymi dla marki.Nakładki HyperX Cozy Cat będą dostępne na terenie Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem strony HyperX już w styczniu 2023 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie produktowej HX3D.