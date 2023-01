CES 2023: AMD prezentuje nowe procesory Ryzen 7000, także mobilne

Zatrzęsienie nowości.

Nowości AMD na CES 2023

AMD Ryzen 9 7950X3D - 16 rdzeni/32 wątki, 4,2 GHz (5,7 GHz Boost), 144 MB cache, TDP 120 W

- 16 rdzeni/32 wątki, 4,2 GHz (5,7 GHz Boost), 144 MB cache, TDP 120 W AMD Ryzen 9 7900X3D - 12 rdzeni/24 wątki, 4,2 GHz (5,6 GHz Boost), 140 MB cache, TDP 120 W

- 12 rdzeni/24 wątki, 4,2 GHz (5,6 GHz Boost), 140 MB cache, TDP 120 W AMD Ryzen 7 7800X3D - 8 rdzeni/16 wątków, ? GHz (5,0 GHz Boost), 104 MB cache, TDP 120 W

Podobnie jak zrobiła to firma Intel , AMD zaprezentowało na CES 2023 w Las Vegas swoje nowe procesory desktopowe oraz mobilne. Pośród nich są najszybsze procesory dla graczy z serii AMD Ryzen 7000X3D, nowe układy AMD Ryzen 7000, pierwsze procesory x86 z wbudowanym akceleratorem sztucznej inteligencji Ryzen AI - AMD Ryzen 7040 , mobilne układy AMD Ryzen 7045 oraz nowe karty graficzne dla laptopów do gier AMD Radeon RX 7000M i 7000S. Jest tego sporo.Najważniejsza z zapowiedzi to chyba procesory dla entuzjastów i profesjonalistów spod znaku Ryzen X3D. Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D i Ryzen 7 7800X3D wprowadzają technologię AMD 3D V-Cache do linii procesorów Ryzen 7000 do komputerów stacjonarnych. Teraz twórcy i gracze mogą korzystać z tych samych układów.Ceny nie zostały jeszcze ujawnione.