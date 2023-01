CES: HP zaprezentowało Dragonfly Pro 14. Genialny Chromebook i równie dobry laptop z Windowsem

Z systemem Windows (AMD) lub ChromeOS (Intel).

Kluczowe różnice i zalety

Źródło: HP

Źródło: HP

Źródło: HP

Cena i dostępność

Z okazji tegorocznych tagów CES w Las Vegas, HP zaprezentowało nowego laptopa należącego do serii cienkich i lekkich laptopów HP Dragonfly. Najnowszy HP Dragonfly Pro 14 jest oferowany z systemem Windows lub z ChromeOS, jako Chromebook. Te model różni nie tylko środowisko, pod jakim pracują, a zatem serdecznie zapraszam do lektury, bo nowości są zacne.Chociaż oba są 14-calowymi laptopami o podobnej konstrukcji, system operacyjny nie jest jedyną różnicą, o czym zresztą przed chwilą wspomniałem. Na przykład Chromebook wykorzystuje procesor Intel Core 12. generacji, podczas gdy wersja dla systemu Windows obsługuje układ AMD Ryzen 7.HP Dragonfly Pro 14 Chromebook ma znacząco jaśniejszy wyświetlacz (1200 nitow vs 400 nitów) o wyższej rozdzielczości (2560 x 1600 pikseli vs1920 x 1200 pikseli), ale za to obsługuje tylko do 16 GB pamięci RAM, podczas gdy model Windows można skonfigurować z maksymalnie 32 GB. Oba są wyposażone w pamięć LPDDR5, która niestety jest przylutowana do płyty głównej, więc nie można jej samodzielnie wymienić. Na całe szczęście oba laptopy używają dysków SSD M.2, które można swobodnie wymienić, aczkolwiek w zależności od modelu różnią się pojemnością.Kolejną różnicą jest klawiatura. Chromebook HP Dragonfly Pro otrzymał klawiaturę zoptymalizowaną pod kątem systemu ChromeOS, a zatem z klawiszami między innymi wstecz, home i ostatnich aplikacji, a model Windows ma zestaw specjalnych klawiszy skrótów po prawej stronie. Jeden otwiera Centrum sterowania, drugi Ustawienia aparatu, a trzeci to dedykowany skrót do całodobowych usług pomocy technicznej HP. Czwarty i zarazem ostatni klawisz specjalny jest konfigurowalny przez użytkownika i może być używany do otwierania wybranej aplikacji lub ustawienia. Na korzyść klawiatury w Chromebook HP Dragonfly Pro przemawia także podświetlenie RGB.Producent dodaje, że wersja HP ​​Dragonfly Pro z systemem Windows na pokładzie została opracowana wspólnie z AMD i wykorzystuje technologię AMD Platform Management Framework (PMF), aby zrównoważyć wydajność i zużycie energii.HP twierdzi, że laptop jest również wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, przy czym model Windows zawiera 90% przetworzonego magnezu i od 50 do 75% przetworzonego aluminium w obudowie, a model ChromeOS zawiera 65% przetworzonego metalu w obudowie. Oba zawierają trochę przetworzonego plastiku.Na chwilę obecną HP nie podało oficjalnej daty wprowadzenia obu modeli do sprzedaży, ale mają się pojawić tej wiosny. Wtedy też poznamy ceny poszczególnych wariantów.Specyfikacja Chromebook HP Dragonfly Pro: