Samsung zaprezentował pierwszy smartfon w 2023 roku. Jest nim Galaxy A14 5G

Dobrze poprawiony poprzednik.

Technicznie to dobry, tani smartfon

Cena i dostępność

Kiedy wszyscy wyczekiwali prezentacji najnowszych średniaków z rodziny Galaxy A od Samsunga, ten południowokoreański koncern postanowił otworzyć serię modelem z niskiego segmentu, niczym Xiaomi, które zakończyło rok prezentacją taniego urządzenia. Tym samym pierwszym smartfonem należącym do rodziny Galaxy A w 2023 roku jest Galaxy A14 5G.Telefon klasy podstawowej został ogłoszony z okazji targów Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas i oferuje sprzęt w przystępnej cenie dla użytkowników, którzy szukają telefonu przyjaznego dla portfela. Pomimo tego, że to tania propozycja, Samsung poczynił wiele ulepszeń w podzespołach w odniesieniu do Galaxy A13 5G z 2021 roku. Czego zatem można się spodziewać?Pod względem technicznym Samsung Galaxy A14 5G jest smartfonem z niskiego segmentu, aczkolwiek to nie powinno dziwić, wszak ma dość niski numer. Jego podzespoły wydają się jednak w zupełności wystarczające do podstawowego użytkowania.Samsung Galaxy A14 5G został bowiem wyposażony w autorski układ SoC Samsung Exynos 1330, który zastąpił układ MediaTek Dimensity 700 (7 nm), który został wykorzystany w Galaxy A13 5G. Układ ten współpracuje z maksymalnie 6GB pamięci RAM LPDDR4x i do 128GB pamięci na dane. Samsung Exynos 1330 składa się z ośmiordzeniowego procesora (2x o taktowaniu 2,2 GHz + 6x o taktowaniu 2.0 GHz), jak również układu graficznego ARM Mali-G68. Jest także wsparcie dla nowej generacji.Istnieje wsparcie dla rozszerzenia pamięci do 1 TB za pośrednictwem karty microSD. Urządzenie posiada tradycyjne gniazdo SIM oraz gniazdo słuchawkowe 3.5 mm. W ostatnim przypadku należy się pochwała, bo jednak coraz więcej producentów decyduje się na jego usunięcie.Na tylnym panelu Samsunga Galaxy A14 5G umieszczono główny czujnik aparatu o rozdzielczości 50MP. Do tego jest jeszcze czujnik do pomiaru płytkiej głębi ostrości i osobny do makrofotografii każdy z nich ma rozdzielczość 2 MP. Z kolei za selfie odpowiedzialny jest czujnik przedniego aparatu 13MP. Dobrze prezentuje się także wyświetlacz, gdyż oferuje rozdzielczość FHD+ co przy przekątnej 6,71 cala przekłada się na dobre zagęszczenie pikseli na cal, dzięki czemu można mówić o ostrym obrazie. Do tego jeszcze obsługuje podwyższone odświeżanie na poziomie 90 Hz. Ekran ma proporcje 20,6:9 i dość wąskie ramki, z wyjątkiem podbródka.Jest również wyposażony w port USB typu C do ładowania akumulatora o pojemności 5000 mAh za pomocą zasilacza o mocy 15W. Urządzenie waży około 202 gramów i ma wymiary 167.7 x 78 x 9.1 mm.Galaxy A14 5G to pierwszy telefon Samsunga z systemem Android 13 i One UI 5.0 działającym po wyjęciu z pudełka. Jednak jeśli chodzi o aktualizacje oprogramowania, A14 5G nie będzie traktowany w żaden specjalny sposób i kwalifikuje się tylko na dwa lata aktualizacji systemu operacyjnego i cztery lata aktualizacji zabezpieczeń.Samsung Galaxy A14 5G zadebiutuje w sprzedaży w czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, srebrnym, ciemnoczerwonym i jasnozielonym. Ceny zaczynają się od 229 euro (w Polsce zapewne 1099 zł) za wariant 4 GB + 64 GB, a telefon będzie sprzedawany na wszystkich rynkach europejskich od kwietnia.Szczegóły dotyczące rozpoczęcia sprzedaży w Polsce nie są jeszcze znane, ale powinno się to zmieć bliżej kwietnia.Źródło / fot. tyt: materiały prasowe Samsung